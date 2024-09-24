Türkiye’nin En Büyük Şelalesi Hangisi? Türkiye’deki En Büyük Şelale Nerede, Adı Ne?

Türkiye'deki şelaleler, suyun düşme yüksekliği ve debisi ile dikkat çekmektedir. Bu özellikler, zamanla geniş ve derin çukurlar oluşmasına neden olmuştur. Çukurlar ise bazen şelalenin düşme yüksekliği kadar derindir ve bu alanlara girmek tehlikeli olabilir. Şelaleler, serinletici etkileri ve huzur verici sesleriyle ziyaretçilere doğayla iç içe olma imkanı da tanır. Türkiye'nin en büyük şelalesi hangisi, nerede ve adı ne yanıt aranan sorulardandır.

Türkiye'nin En Büyük Şelalesi Hangisi?

Türkiye'nin en büyük şelalesi, Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi'dir. Bu etkileyici şelale, yaklaşık 48 metre yüksekliği ve 22 metre genişliği ile dikkat çeker. Tortum Şelalesi, 1700'lü yılların ortasında bir dağda meydana gelen heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünün kapanmasıyla oluşmuştur. Şelale, yılın her döneminde ziyaret edilebilen bir doğa harikasıdır. Çevresindeki taş merdivenler sayesinde alt kısmına inmek mümkündür. Ayrıca, 1952-1960 yılları arasında yapılan hidroelektrik santrali ile elektrik üretimine de katkı sağlamaktadır. Tortum Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir turistik yerdir. UNESCO Dünya Mirası listesine de aday gösterilmiştir.

Türkiye'nin En Büyük Şelaleleri Sıralaması Nasıl?

Türkiye'nin en büyük ve etkileyici şelalelerinden bazıları şunlardır:

1.Tortum Şelalesi (Erzurum)

Türkiye'nin en büyük şelalesidir. 48 metre yüksekliğe ve 21 metre genişliğe sahiptir.

2.Bulut Şelalesi (Rize)

Türkiye'nin en yüksek şelalesidir ve 250 metre yükseklikten dört kademede dökülür.

3.Güzeldere Şelalesi (Düzce)

130 metre yükseklikten dökülen bu şelale, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı içinde yer alır.

4.Maral Şelalesi (Artvin)

63 metre yükseklikten tek bir eğim kırıklığından dökülür.

5.Mençuna Şelalesi (Artvin)

Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alır ve 90 metre yükseklikten dökülür.

6.Kapuzbaşı Şelaleleri (Kayseri)

Yahyalı ilçesinde bulunan bu şelaleler, dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olarak kabul edilir.

7.Düden Şelalesi (Antalya)

Antalya'nın simgelerinden biridir ve şehir merkezine yakın bir konumda yer alır.

8.Manavgat Şelalesi (Antalya)

Genişliği ile dikkat çeken bu şelale, Manavgat Nehri üzerinde bulunur.

9.Muradiye Şelalesi (Van)

Van'ın doğal güzelliklerinden biridir ve 20 metre yükseklikten dökülür.

10.Erfelek Şelaleleri (Sinop)

28 küçük şelaleden oluşan bu doğa harikası, Sinop'un Erfelek ilçesinde yer alır.