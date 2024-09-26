Türkiye’nin En Büyük Tatlı Su Gölü Hangisi? Türkiye’deki En Büyük Tatlı Su Gölü Nerede, Adı Ne?

Göllerin oluşumu ve büyüklüğü, yer aldıkları bölgenin coğrafi yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Türkiye'deki yeryüzü şekillerinin çeşitliliği düşünüldüğünde oluşumları açısından pek çok sayıda farklı gölün varlığından söz etmek de mümkündür. En büyük göl ise Van Gölü'dür. Van Gölü sodalı bir göl olduğu için akıllara Türkiye'deki en büyük tatlı su gölü nerede, adı ne soruları gelmektedir.

Türkiye'nin En Büyük Tatlı Su Gölü Hangisidir?

Ülkemizin en büyük gölü bilindiği gibi Van Gölü'dür. Ayrıca bu göl Türkiye'de yer alan sodalı göllerin de en büyüğüdür. Ülkemizin sınırlarında yer alan en büyük tatlı su gölü ise Beyşehir Gölü'dür. Konya ve Isparta sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü yaklaşık 656 kilometrekarelik alanı ile dikkat çeker. Sığ bir yapıya sahip olan bu göl, genişliği ve büyüklüğü bakımından diğer tatlı su göllerini geride bırakmaktadır. Hem doğal güzelliği hem de çevresindeki ekosistemi ile Beyşehir Gölü, görülmeye değer lokasyonlarımızdan biridir.

Beyşehir Gölü Nerede?

Beyşehir Gölü Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır. Konya ilinin Beyşehir ilçesi ve Isparta ilinin Yenişarbademli ilçesi arasında uzanan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü unvanını elinde bulunduran bu göl tektonik bir çukurdur ve etrafı dağlarla çevrilidir. Zira Beyşehir Gölünün batısında ve güneyinde Toros Dağları bulunurken gölün doğusunda Erenler Dağı vardır. Gölün kuzeybatısı ile güneydoğu yönünde de Anamas Dağı ve Sultan Dağları bulunur.

Bulunduğu konum itibarıyla kolay ulaşılabilir bir noktada olan ve doğal park statüsünde koruma altında olan ve göller yöresinde yer alan Beyşehir Gölü hem yaz hem de kış aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilir.

Beyşehir Gölü'nün Özellikleri

Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olan Beyşehir Gölü'nün tatlı suya sahip olması, çevresindeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için büyük bir avantaj sağlar. Göl çevresinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapar ve biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Ayrıca gölün çevresinde kamp yapma, balık tutma gibi birçok açık hava etkinliği de gerçekleştirilebilmektedir. Göl suyu tarım arazilerinin özellikle de Konya ovasının sulanmasında kullanılmaktadır ve bu nedenle çevre halkı için ekonomik bir öneme sahiptir. Gölde yapılan bir diğer ekonomik faaliyet de balıkçılıktır. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar göle yakın yerlerde yaşamaktadır.