Türkiye’nin en hızlı büyüyen üniversitesi BARÜ

Ulusal ve uluslararası sıralamalarda gösterdiği performans, proje ve patent alanlarında ortaya koyduğu ürünler ile birlikte öğrenci başarılarıyla öne çıkan Bartın Üniversitesi (BARÜ) 15'inci yılında sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor. Türkiye'nin ihtisaslaşma alanına alınan 22 yükseköğretim kurumundan biri olarak ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yükseliş kat eden BARÜ 15'inci yaşına girdi. BARÜ, çalışmalarında kaliteyi merkezine alarak sürdürdüğü 'Sürekli İyileştirme' anlayışıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen yükseköğretim kurumlarından biri oldu. Bölgesel kalkınma odaklı stratejilerle Türkiye'nin gelişimine katkı sunan BARÜ, öğrencilerini merkeze alan bir yapıda geleceğimize değer katmaya devam ediyor.Bilimsel anlamda başarıları kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıyan BARÜ, yükseköğretim kurumlarının saygın dizinlerde yapmış oldukları yayınlara ait bibliyometrik analizlerde üst sıralara yükseldi. BARÜ'nün SCI, SSCI ve AHCI kapsamına giren dergilerde 2017 yılında 92 uluslararası yayını bulunurken, 2022 yılında 342 yayın üretildi. Bu yayınlara 2022 yılında 6 bin 461 atıf yapıldı. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamalarında ise 2017'den itibaren 5 yılı kapsayan değerlendirmede 4 bin 365 basamak birden yukarıya çıkılarak, benzeri görülmemiş bir başarı elde edildi. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2022-23 Dünya Sıralamasında 147 basamak birden yükselen BARÜ, dünya genelinde sıralanan 3 bin üniversite arasına girerken Türkiye'den ise 48 üniversiteyi geride bıraktı.BARÜ, Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) listesine 2 alanda dünya çapında ilk 300'e girerken Türkiye'de de ilk 3'te yer aldı. İvmelenen başarısını bir kez daha ortaya koyan üniversite, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinden yapılan değerlendirmede birçok dünya yükseköğretim kurumunu geride bıraktı. 2023 sıralamasında "Bilinçli Üretim ve Tüketim" kategorisinde 101-200, "İklim Eylemi" kategorisinde 201-300 bandında yer alan BARÜ, bu alanlarda Türkiye'de ise ilk 3'te gösterildi. TÜBİTAK tarafından hazırlanan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" raporunun kalite göstergelerinde "İnşaat-Mimarlık" ve "İnorganik Kimya" alanlarında Türkiye birincisi olan BARÜ, "Organik Kimya" ve "Bulut Bilişim" alanlarında üçüncü basamakta gösterildi. Ayrıca BARÜ, "Fizik Yüzeyler ve Arayüzler", "İnşaat Mühendisliği" alanlarında ise ilk 5'e girdi.Türkiye'nin 2022 yılı patent performansının özel sektör ve yükseköğretim alanlarında değerlendirildiği "Türkiye'nin Patent Raporu-2022" yayımlandı. Patenteffect'in açıkladığı sıralamada patent başvuru ve tescil sayılarını her yıl artıran BARÜ önemli bir başarı elde etti. Rapora göre üniversiteler arası değerlendirmede BARÜ,"Perakende ve E-ticaret" alanında ikinci, "Finans" alanında üçüncü ve "Siber Güvenlik" alanında ise beşinci sırada yer almayı başardı. Öte yandan, Stanford Üniversitesi'nin her yıl gerçekleştirdiği ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede BARÜ'den 8 isim yer aldı. Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada 2020 yılında 2, 2021 yılında 6 isim ile listede yer alan BARÜ, 2022 sıralamasında 8 akademisyenle listeye girmeyi başardı.Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla 'Proje Hazırlama ve Yönetme' eğitimlerinin verildiği BARÜ'de "Proje tabanlı öğrenme" hedefiyle önemli çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerine daha iyi bir gelecek sunma hedefinde olan üniversitenin TÜBİTAK 2209-A kapsamında 4 yılda desteklenen proje sayısı 535'e yükseldi. Türkiye'nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan BARÜ, bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirilmesini hedefliyor.Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve kazanımlarını sürdürülebilir şekilde geleceğe aktaran BARÜ'de Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılı bir gelecek hedefleyen tüm öğrencileri Bartın Üniversitesi'ne davet etti. Rektör Uzun "Hayatı güzelleştirmek için çıktığımız bu yolda hep daha iyisi için çalışacak, üretecek ve toplumun ihtiyaçlarına birlikte cevaplar arayacağız. Bu süreçte hem iyi bir gelecek inşa ederken hem de eğlenerek öğreneceğiz. Unutmamalısınız ki sizler iyi bir üniversitede öğrenim görürken aynı zamanda da hayatınızın en güzel günlerini tarihi, kültürü ve muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın'da geçirmiş olacaksınız. Burada kendi hikâyenizi yazacaksınız ve herkes sizi dinlemek isteyecek" dedi.