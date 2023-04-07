Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Hangileri? Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Sıralaması
Giriş Tarihi: 7.4.2023 12:36 Son Güncelleme: 7.4.2023 12:36

Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Hangileri? Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Sıralaması

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri lise sonrası eğitimde büyük önem taşımaktadır. Yükseköğretim özellikle birçok gencin hedeflerine ulaşmasında önemli bir basamaktır. Bu nedenle lise dönemindeki gençlerin ve de özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençler, üniversite eğitimi için en iyi üniversiteyi araştırmaya başlamaktadır. Türkiye’de birden fazla üniversite olduğu için bu araştırma işlemi biraz zorlaşırken Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri sıralaması bunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Hangileri? Türkiye’nin En İyi Devlet Üniversiteleri Sıralaması

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri gerek eğitim gerekse farklı uygulamalarda kendisinden söz ettirmektedir. Bu en iyi üniversiteler arasında özellikle devlet üniversiteleri varken ilk sıraları Hacettepe ve de ODTÜ doldurmaktadır. Bu üniversiteler verdikleri eğitimle ve de yetiştirdikleri öğretim üyeleri ile kalitelerini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri sıralaması, üniversiteye yeni girecek olan ve de hazırlanan gençler için büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Hangileridir?

İnsanın öğrenme süreci doğduğu anda ailesinde ve de çevresinde başlamaktadır. bu süreç zamanla çeşitlense de bireyin öğrenme ve de öğrenmeye istekli olma durumu asla değişmemektedir. Okul çağına gelen çocukların aile ve çevresindeki eğitiminin yanına örgün eğitim kurumları da eklenmektedir. Örgün eğitim bireyin gelişmesinde ve de öğrenmesinde daha sistemli davranırken tarih, coğrafya, Türkçe, matematik ve de İngilizce gibi derslerin temel eğitimini vermektedir. Bu temel eğitimler çocukları bir sonraki eğitim kurumuna hazırlar. Bunların yanında örgün eğitim sadece teorik olan bilimsel dersleri de vermez. Kültürel değerlerin aktarılmasında ve de yaşatılmasında önemlidir.

Liseye, ortaöğretime, kadar zorunlu olarak süren örgün eğitim daha sonraki süreci bireylerin isteğine bağlı yükseköğretimle devam etmektedir. Yükseköğretim bireyi seçtiği mesleğe hazırlayarak daha donanımlı ve bilgili olmasını sağlar. Bunu sağlarken verdiği eğitimin kalitesi de son derece önemlidir. Yükseköğretimlerin kalitesini de birden fazla unsur belirleyip etkilemektedir. Bu nedenle liseye başlayan ve de lise son sınıf öğrencilerini daha çok ilgilendiren üniversite tercihi çok önemlidir. Bunun için Türkiye'nin en iyi üniversitelerini tanımak gerekmektedir.

Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Sıralaması

Devlet üniversiteleri sağladığı maddi kolaylıklardan ötürü daha çok tercih edilirken en iyi üniversitenin hangisi olduğuna da bakılmaktadır. YKS'den sonra bireylerin merak ettiği konulardan birisi olduğu için sizlere yapılan araştırmalara Türkiye'nin en iyi devlet üniversitelerinin sıralamasını yaptık. Bu sıralamalar yıldan yıla değişiklik gösterse de genellikle üzerinde uzlaşmaya varılan üniversiteler değişmemektedir. Bu devlet üniversiteleri:

  1. Hacettepe Üniversitesi
  2. ODTÜ
  3. İTÜ
  4. İstanbul Üniversitesi
  5. Gazi Üniversitesi
  6. Ankara Üniversitesi
  7. Ege Üniversitesi
  8. Boğaziçi Üniversitesi
  9. Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Atatürk Üniversitesi
  11. Marmara Üniversitesi
  12. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
  13. Dokuz Eylül Üniversitesi
  14. Erciyes Üniversitesi
  15. Selçuk Üniversitesi
  16. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  17. Çukurova Üniversitesi
  18. Sakarya Üniversitesi
  19. Akdeniz Üniversitesi
  20. Anadolu Üniversitesi
  21. Bursa Uludağ Üniversitesi
  22. Van 100.yıl Üniversitesi

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Hangileri? Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA