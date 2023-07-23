Türkiye’nin en köklülerinden: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

9 Şubat 1974 yılında Tıp fakültesi ile eğitime başlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. Üniversite bünyesinde bugün, 18 fakülte, 4 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu ile 48 bin öğrenciye hizmet veriliyor. 3+1 eğitim modeli ile önlisans öğrencileri ve 7+1 eğitim modeli ile lisans öğrencileri eğitim takvimlerinin 1 dönemlerinde uygulamalı eğitim alarak teoride gördükleri dersleri pratikte uygulama fırsatı elde ediyor. Uygulanan eğitim modelleri aracılığıyla iş dünyası ile olan iş birlikleri güçlendiriliyor.Üniversitede 48 bin öğrenciye hizmet veriliyor. Üniversitede şu an 90'ın üzerinde ülkeden 3 bin 500'ü aşkın uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Üniversite yetkilileri "Bu sayıyı daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflemekteyiz. Tüm fakültelerimizde, yüksekokullarımızda ve meslek yüksekokullarımızda da bu öğrencilerin eğitim görmesini istemekteyiz. Bu hem ülkeler arasındaki irtibatı sağlamak noktasında hem de ortak çalışmalar yapma noktasında önemlidir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile aldığımız öğrencilerimiz, 1 yıl Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi aldıktan sonra ilgili eğitimlerine devam etmekteler" bilgisini verdi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız okulun diğer imkânlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:Üniversitemiz, hem bilimsel çalışmaları hem de proje üretimleri ile pek çok alanda başarı göstermeye devam ediyor. Haziran ayında açıklanan, dünyanın birçok ülkesinden toplam bin 591 üniversitenin sıralamaya dâhil olabilme başarısı gösterdiği 'THE Etki Sıralaması' sonuçlarına göre üniversitemiz, 2023 yılında Türkiye ve dünya üniversiteleri arasında 17 hedefin tamamında başarısını arttırdı.Üniversitemiz, öğrencilerine içeriği zengin eğitim programlarının yanı sıra, sosyal dünyası geniş bir yerleşke ortamı da sunmaktadır. Üniversite kampüsümüzde kültür merkezleri, kütüphaneler, müzeler, spor salonları, yüzme havuzları, kafeteryalar ve gençlik merkezi ile öğrencilerimize yaşanabilir alanlar sunmaktayız.Yüksek Hızlı tren sayesinde şehrimize ulaşım artık çok daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Mayıs ayından itibaren yüksek hızlı tren hattı ile Ankara'dan Sivas'a ulaşım 2,5 saate kadar düşmüş durumda. İstanbul- Ankara arası yaklaşık 4 buçuk saat civarında. Hem İstanbul'dan hem de Ankara'dan ilimize ulaşım artık çok daha kolay.Sivas'ta öğrencilerimiz yurt problemi yaşamamaktalar. Yurtlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlıdır. Merkezde 10 bin kişilik kız öğrenci, 6 bin kişilik de erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. İlçelerimizin birçoğunda da yurt imkânlarımız mevcuttur. Merkezdeki yurtlarımız kampüsümüz içerisinde yer almakta olup fakültelerimize çok yakın yürüme mesafesindedir.Teknokent'te yer alan farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketler, birçok ortak Ar-Ge projesi üzerinde çalışma yapmaktadırlar. Teknokentler, önemli bir nitelikli iş gücü piyasası oluşturmakta olup, üniversite kampüslerine olan yakınlıkları ile hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin doğrudan özel sektöre dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Cumhuriyet Teknokent bünyesinde pek çok firma ile çalışarak birlikte önemli işlere imza atmaktayız.Veteriner fakültesine kurmuş olduğumuz Koyun Çiftliği ve Arıcılık hizmeti ile elde edilen gelirleri öğrencilerimize burs olarak vermekteyiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Bursu ile de öğrencilerimize gerekli destek verilmektedir. Depremzede öğrencilerimize de burs desteği sağlanmıştır.