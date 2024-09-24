Türkiye’nin En Uzun Sahili Hangisi? Türkiye’nin En Uzun Sahili Hangi İlimizde?

Uzun sahiller, geniş ve düz alanlara sahiptir ve denizle kara arasında geniş bir geçiş bölgesidir. Bu tür sahiller, düşük eğimli kıyı bölgelerinde bulunur. Dalga ve akıntı hareketleri, bu sahillerin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Dalgaların getirdiği kum ve çakıllar, sahilin genişlemesine katkıda bulunur. Öte yandan, Türkiye'nin en uzun sahili hangisi ve hangi ilimizde sorusuna yanıt arayan çok sayıda insan bulunmaktadır.

Türkiye'nin En Uzun Sahili Hangisi?

Seyhan-Tarsus Kumsalı, Türkiye'nin en uzun kumsalıdır ve Adana ile Mersin illeri arasında yer almaktadır. Bu kumsal, yaklaşık 62,1 kilometre uzunluğundadır ve Akdeniz kıyısında uzanır. Kumsal, geniş ve ince taneli kumlarıyla dikkat çekmektedir. Seyhan ve Tarsus nehirlerinin denize döküldüğü bölgelerde yer aldığı için bu nehirlerin getirdiği alüvyonlarla zenginleşmiştir. Kumsal boyunca çeşitli doğal su yolları ve göletler bulunur. Bunlar bölgenin biyolojik çeşitliliğini artıran unsurlardır. Seyhan-Tarsus kumsalı, doğal güzellikleri ve uzunluğu ile birçok ziyaretçiye hitap eden doğal bir alandır.

Türkiye'nin En Uzun Sahilleri Sıralaması Nasıl?

Türkiye'nin en uzun sahillerinden bazıları ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1.Seyhan-Tarsus Kumsalı (Adana-Mersin)

62,1 km uzunluğundaki bu sahil, geniş kumsalı ve temiz denizi ile bilinir.

2.Sakarya Kumsalı (Sakarya)

59,3 km uzunluğundaki bu sahil, doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ile öne çıkar.

3.Serik-Belek Kumsalı (Antalya)

55,6 km uzunluğundaki bu sahil, turistik tesisleri ve golf sahaları ile ünlüdür.

4.Çarşamba Kumsalı (Samsun)

51,9 km uzunluğundaki bu sahil, Karadeniz'in doğal güzelliklerini sunar.

5.Göksu-Silifke Kumsalı (Mersin)

40,7 km uzunluğundaki bu sahil, tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinir.

6.Patara Plajı (Antalya)

18 km uzunluğundaki bu sahil, antik kalıntıları ve caretta caretta kaplumbağaları ile ünlüdür.

7.Samandağ Çevlik Sahili (Hatay)

Türkiye'nin en uzun sahili olup yaklaşık 14 km uzunluğundadır. Bozulmamış doğası ve 200'den fazla bitki türü ile dikkat çeker.

8.İztuzu Plajı (Muğla)

4,5 km uzunluğundaki bu sahil, caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanıdır ve tuzlu su ile tatlı su arasında yer alır.

9.Ölüdeniz (Muğla)

3 km uzunluğundaki bu sahil, sakin ve berrak denizi ile ünlüdür.

10.Kaputaş Plajı (Antalya)

1,5 km uzunluğundaki bu sahil, turkuaz rengi denizi ve kanyon manzarası ile öne çıkar.

Bu sahiller, geniş kumsalları ve temiz denizleriyle ünlü oldukları için özellikle yaz sezonunda birçok turisti ağırlamaktadırlar.