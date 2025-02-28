Türkiye’nin ilk bilim ve teknoloji anaokulu açıldı

Çocukların bilişsel, dijital ve mühendislik becerilerini küçük yaşta geliştirmek için önemli bir proje hayata geçirildi. Türkiye'de ilk defa bilim ve teknoloji ağırlıklı okul öncesi eğitimi programı açıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji anaokulu uygulaması da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Anaokulu'nda başlatıldı. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda başlatılan programın İstanbul'un ardından Türkiye genelinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Programın tanıtımı dün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu bir şekilde problem çözme, paylaşım ve proje zeminleri üzerine inşa edildi. Çocukların küçük yaşta disiplinler arası bir öğretim tasarımıyla geleceğe hazırlanmalarını hedefleyen program, öğrencilere küçük yaşta gerçek yaşam problemlerini analiz edebilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

DOĞADAN İLHAM ALACAKLAR

Program, öğrencilere farklı çözümler üretebilme, bilimsel düşünme yöntemleriyle proje geliştirme gibi yetkinliklerin kazandırılmasını hedefliyor. Bu süreçte bilgi işlemsel düşünme, algoritmik kavrayış ve proje temelli öğrenme gibi yenilikçi yöntemler esas alındı. Öğrencilerin robotik, yapay zekâ, mühendislik ve fen bilimleri gibi alanlarla erken yaşta tanışmaları sağlanırken, sanat, tasarım ve doğa ile bütünleşerek çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

BAKANA ROBOTLU KARŞILAMA

İTÜ Anaokulu'nu ziyaretinde Bakan Tekin'i, öğrencilerin oluşturduğu halk oyunu ekibi karşıladı. Çocukların halk oyunu gösterisine bir robot da eşlik etti. Bilim ve teknoloji sınıfında öğrencilerle bir araya gelen Tekin, burada çocukların yaptığı çalışmaları inceledi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra müzik sınıfındaki öğrencilerin gösterisini izledi. Bakan Tekin, öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra okulun bahçesinde bulunan Tabiat Mektebi etkinliğine katılan Tekin, burada çocuklarla kitap okudu.