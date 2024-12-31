Türkiye’nin ilk eğitim kongresi Ankara’da

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrencilerce daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 3-4 Haziran 2025 tarihinde Ankara'da "Uluslararası Eğitim Kongresi" düzenlenecek. Kongre, Türkiye'nin eğitim sistemindeki bu yenilikçi yaklaşımın eğitim paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve uygulamada karşılaşılan zorlukları ortaya koymayı hedefliyor. Kongrede katılımcılar, eğitimdeki güncel ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak modelin sürdürülebilirliğini ve uluslararası düzeyde etkisini artırmak için stratejiler geliştirebilecek. Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin farklı yönlerini derinlemesine inceleyerek katılımcılara bütüncül bir görüş kazandıracak.