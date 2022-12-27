Türkiye’nin ilk gastronomi lisesi açıldı

Türkiye'nin gastronomi alanındaki ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi (MTAL) Nevşehir Kapadokya'da açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle dün açılan Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleneksel Türk mutfağına yönelik derslerin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları da yapılacak. Bakan Özer, gastronomi alanında da seferberlik başlattıklarını belirterek, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütmüş olduğumuz gastronomi ile ilgili geleneksel Türk mutfağının gün yüzüne çıkması, inovatif yaklaşımlarla yeniden tüketimde aktif olarak kullanılması, onun envanterinin çıkarılması, kayıt altına alınmasıyla ilgili gastronomi seferberliği başlattık. Ve bunun için de farklı illerimizde akademiler kurmaya başladık. Ama ilk liseyi açmak Nevşehir'e nasip oldu" dedi. Özer, burada Kapadokya Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa bir hedef için farklı birimlerin buluştuğu bir yönetim modeli inşa edileceğini söyledi.Bakan Özer, 28 Şubat sürecinde katsayı uygulamasıyla tarumar edilen mesleki eğitimin çok güçlü bir şekilde küllerinden yeniden doğduğunu anlattı. Meslek liselerinin akademik olarak başarılı öğrencilerin gittiği okullara dönüştüğünü belirten Özer, "Yüzde 1'lik başarı diliminden öğrencilerin geldiği meslek liselerimiz var. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi. İnşallah bu lisemiz de artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alacak" diye konuştu.SABAH