Türkiye’nin kuantum çağında GTÜ imzası

Kuantum teknolojileri, geleceğin en kritik araştırma alanlarından biri olarak öne çıkarken üniversiteler de bu dönüşüme uygun eğitim ve araştırma altyapıları oluşturuyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), genç araştırmacıları disiplinler arası bir çalışma kültürüyle kuantum teknolojileriyle buluşturmayı hedefleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Üniversite, bu doğrultuda teknik altyapısını güçlendirirken stratejik yatırımlarını ve sanayi iş birliklerini de sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde ve ASELSAN katkılarıyla kurulan Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (KuBiT-Lab), öğrencilere ve araştırmacılara küresel ölçekte ileri teknoloji imkânları sunuyor. Böylece genç araştırmacılar, geleceğin teknolojilerine yönelik projelerde yer alma fırsatı yakalıyor.

MODERN LABORATUVARLAR

Derin teknoloji odaklı araştırma üniversitesi vizyonunu sürdüren GTÜ, kuantum alanındaki çalışmalarını modern laboratuvar yatırımları ve stratejik ortaklıklarla destekliyor. Üniversite, henüz gelişme aşamasında olan kuantum teknolojilerini kampüs ortamında erişilebilir hale getirerek lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bu alanda uzmanlaşmasını hedefliyor.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK HEDEFİNE KATKI

Laboratuvar bünyesinde sunulan araştırma imkânları sayesinde öğrenciler yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel standartlarda deneysel Ar-Ge çalışmalarına katılabiliyor. Bu çalışmaların Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM MODELİ

Kuantum teknolojilerinin çok disiplinli yapısı doğrultusunda GTÜ'de farklı alanların ortak çalışacağı kapsamlı bir Ar-Ge ekosistemi oluşturuluyor. Bu kapsamda fizik, kimya ve matematik bölümleri temel kuantum prensipleri, moleküler simülasyonlar ve kriptografik algoritmalar üzerinde çalışacak. Elektronik, malzeme, fotonik ve kriyojenik mühendislikleri kübit kontrol devreleri, ultrasaf malzemelerin sentezi ve lazer-optik altyapılarının geliştirilmesine katkı sağlayacak. Bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin geliştireceği kuantum algoritmaları ile şifreleme yazılımları ise biyotıp alanındaki araştırmalarla bir araya gelerek hassas kuantum sensörlerinin medikal görüntüleme ve erken teşhis sistemlerinde kullanılmasına yönelik çalışmaları destekleyecek.

SANAYİ İLE ORTAK ÜRETİM MODELİ

GTÜ'nün kuantum vizyonu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN iş birliğiyle oluşturulan KuBiT-Lab sayesinde üretim ve test merkezi niteliği kazanıyor. Laboratuvar, akademi ile sanayiyi aynı platformda buluşturarak yerli çözümlerin geliştirilmesini hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör