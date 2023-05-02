Türkiye’nin Platoları ve Yerleri - Türkiye’deki Aşınım, Tabaka, Karstik, Volkanik Platolar Haritası

Türkiye'nin platoları sınavlara hazırlanan öğrencilerin en iyi bilmesi gereken konulardandır. Önemli yer yüzü şekillerinden birisi olan bu platolar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alıyor. Türkiye'nin platoları genelde İç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Ancak Türkiye'nin farklı bölgelerinde de bulunuyor. Türkiye'nin platoları haritası incelendiğinde her birini tek tek görebilme imkanı bulunur. Türkiye'deki aşınım, tabaka, karstik, volkanik platolar haritası ve detayları haberimizin devamında.

Türkiye'deki Platolar Nasıl Oluşmuştur?

Plato, çevresine göre yüksekte kalan düzlüklerdir. Bu alanlar derinlerde akan akarsuların hareketi ile ortaya çıkan şekillerdir. Yayla olarak da bilinen yerlerdir. Ancak yaylalardan farklı olarak platolar yerleşim yerleri değildir. Bu oluşumlar en az 500 metre kadar yüksek olurken en fazla birkaç bin metreye kadar da çıkabiliyor.

Dünya üzerindeki en yüksek plato ise Tibet Platosudur. Türkiye'deki platolar da bulundukları yerlere göre farklı özellikler gösterebilir. Aynı zamanda yükseklik ölçüleri de birbirinden farklı denilebilir. Bununla birlikte meydana geliş şekilleri de birbirinden farklılık gösterdiği söylenebilir.

Bunlar arasında dağların arasında bulunan düzlüklerin akarsular tarafından yarılması ile oluşan platolar bulunuyor. Aynı zamanda volkan patlamaları ile lavlar tarafından oluşturulan ve yine akarsuların yarması ile meydana gelen platolar da bulunur. Aşınarak deniz seviyesine göre alçak bir seviye gelen düzlüklerin yeniden yükselmesi ve akarsular tarafından yarılması ile oluşan platolar da vardır. Türkiye plato bakımından zengin ülkeler arasında yer alır.

Türkiye'deki En Önemli Platolar

Türkiye'deki platolar farklı bölgelerde yer alır ve her biri oluşum yönünden farklılık gösterebilir. Hemen her bölgede plato bulunduğu söylenebilir. Bunların birçoğu 4. Zamanda meydana gelen platolardır. Yine yükseklikleri de bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. En önemli platolar bölgelere göre şu şekildedir:

Akdeniz Bölgesi: Buradaki en önemli iki plato Teke ve Taşeli platolarıdır. Karstik bir yapıya sahiptirler.

Doğu Anadolu Bölgesi: Buradaki en önemli plato oluşumu ise Erzurum- Kars platosudur. Burası ise lav platosuna bir örnek olarak öne çıkar.

Karadeniz Bölgesi: Perşembe platosu önemli bir platodur.

Marmara Bölgesi: Çatalca-Kocaeli platosu bulunur. Burası aşınım platolara bir örnektir. Aynı zamanda en az yüksekliğe sahip olan platodur.

İç Anadolu Bölgesi: Haymana, Obruk, Cihanbeyli, Bozok, Yazılıkaya ve Uzunyayla platoları bulunur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep ve Şanlıurfa platoları yer alır.

Her bölgedeki platolar oluşum bakımından farklılık gösterebiliyor.

Türkiye'deki Platoların Özellikleri

Türkiye'de bulunan platolar farklı bölgelere yayılmıştır. Bu platolar bulundukları bölgelere göre de farklı özelliklere sahip olabilirler. Genel anlamda özellikleri hakkında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Ortalama olarak yükseklikleri fazla alanlardır.

Büyük bir kısmında tahıl tarımı yapılır.

Hayvancılığa çok elverişli yerler vardır.

Alçak olan alanlarda nüfus yoğunluğu fazladır.

Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde bulunanlar ise akarsuların derin vadiler içerisinde akıyor olması buradaki tarımda sulamayı zorlaştıran bir durumdur.

Bunların yanında akarsular aşınım, karstik, tabaka ve volkanik olmalarına göre de farklı özelliklere ayrılırlar.

Türkiye'deki Aşınım, Tabaka, Karstik, Volkanik Platolar Haritası

Türkiye'de farklı şekillerde oluşmuş olan tüm platoları aşağıdaki haritadan görebilme imkanı bulabilirsiniz: