Türkiye’nin üreten ve markalaşan üniversitesi

Tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında Türkiye'nin mütehassıs üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi eğitimöğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı anlamında gün geçtikçe güçleniyor. Öğrenci odaklı eğitim ve nitelikli hizmet anlayışı ile tercih edilebilirliğini güçlendiren Artvin Çoruh Üniversitesi marka değeri oluşturarak kente, bölgeye ve ülkemize katma değerler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Artvin Çoruh Üniversitesi "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" alanında ihtisas üniversitesi seçildi. Tıbbi-aromatik kaynaklardan sürdürülebilir fayda elde etmek için mevcut tür zenginliğinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi, biyolojik aktivite (antioksidan, antimikrobiyal, antikanserojen gibi) araştırmalarının yapılması gerekiyor. Üniversite, bölgenin ve ülkenin bitki kaynaklı ilaç, gıda ve kimya endüstrisinde uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesine ve bitki gen kaynaklarının gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasına katkı sağlayacak.Üniversitede tıbbi ve aromatik bitkiler alanında uzman bir ekip tarafından kentin marka değerini yansıtabilecek kozmetik ürünlerin üretimi başlatıldı.. Yöreye has bitkilerden doğal özüt elde edilerek kolonya, esans ve parfüm gibi sıvı kozmetikler ile sabun ve el kremi gibi katı ürünler kullanıma uygun hale getirildi. Aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ekstratlar, kremler ve bitki çaylarının üretim ve markalaşma çalışmalarında sona gelindi. Tasarım çalışmaları tamamlanan ilgili ürünler üniversitenin, Artvin'in ve bölgenin marka değerini pekiştirmek ve dolayısıyla kentsel ve bölgesel kalkınmaya katma değerler sağlamak için en kısa süre içerisinde pazara sürülecek.Artvin şehri bitki çeşitliliği ve endemik bitkiler ekosistemi açısından Türkiye ve Avrupa'nın en zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafyalarından birinde yer alıyor. Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip illerden biri olarak kentin sahip olduğu bu avantajı değerlendirmek için 2018 yılında "Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu. Yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi endemik ve tehlike altında olan bitki türlerinin korunması ve akademik çalışmaların desteklenmesi açısından kente ve Türkiye'ye değer katacak bir proje. Botanik Bahçesi Projesi aynı zamanda kentin turizm faaliyetlerinin desteklenmesine de katkı sağlayacak.