Türkiye’ye En Uzak Ülke - Türkiye’den En Uzak Ülke Hangisi, Ne Kadar Uzaklıkta?

Havayolu şirketlerinin sayısının artması ile en uzak noktalara daha seyahat edilebilmektedir. Bu nedenle dünyanın neresi olursa olsun seyahat etmek isteyenler öncelikle uçak biletlerini araştırırlar. Türkiye'ye en uzak ülke hangisi ve bu ülke ne kadar uzaklıkta soruları öncelikle araştırılarak bu noktaya uçakla gidilmek istenebilir. Türkiye'den en uzak ülke hangisi ve nerede sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Türkiye'ye En Uzak Ülke Hangisi?

Türkiye, coğrafi konum itibariyle dünyanın merkezi kabul edilir. Dünya üzerindeki devletlerin bu coğrafyaya olan uzaklıkları da merak edilenler arasındadır. Bu kapsamda Türkiye'ye en uzak olan ülke Güneydoğu Asya'da bulunan Endonezya'dır. Endonezya 250 milyon nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir. Endonezya'ya komşu olan Filipinler, Singapur, Avustralya ve Malezya gibi ülkeler de ülkemize uzak konumdadır.

Türkiye'den En Uzak Ülke Hangisi ve Nerede?

Türkiye'ye en uzak ülke olan Endonezya'nın Türkiye'ye olan mesafesi de merak edilen bir konudur. Endonezya'nın ülkemize olan mesafesi 15966 km'dir. Okyanusya'da yer alan bu ülke bir ada devletidir. Bu ada devleti 17508 adadan meydana gelmiştir. Söz konusu ülkenin başkenti ise Cakarta'dır.