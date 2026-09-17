Türkiye’ye örnek proje: Konya’da özel öğrencilere özel destek! 120 okula eğitim materyali sağlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün şehrimizdeki özel eğitim gören çocuklarımız için çok kıymetli bir işi sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan fiziki olarak şehrimizi onların gündelik hayatını hazırlarken bir taraftan da eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte şehrimizdeki 120 okulumuza materyallerin dağıtımını gerçekleştirdik. 97 koliden oluşan materyaller, özel çocuklarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu. Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ederim. İnşallah bununla eğitim alan çocuklarımız güzel gelişimler gösterecekler. Hepsine hayat boyu başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BU İŞ BİRLİĞİNİN NE KADAR GÜZEL SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİNE AİT ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU"

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, "Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet yerel yönetimlerle kamu kurumlarının arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve bu iş birliğinin ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğine ait çok güzel bir örnek oldu. Buradaki değişim yalnızca bir çocuğa materyal desteği olarak değil, onların hayatlarına dokunan bir el oldu aslında. Birinin hayatını değiştirmek sadece kendisininkini değil, ondan sonraki bütün insanların hayatını değiştirmekle eşdeğer. Biz bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında kendilerine ve belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güçlü iş birlikleriyle özel eğitime olan desteklerinin artacağına inanıyoruz" diye konuştu.