Türkiye'ye örnek proje: Konya’da özel öğrencilere özel destek! 120 okula eğitim materyali sağlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Konya merkez ve ilçelerdeki 120 okulda eğitim gören 2 bin 135 özel öğrenciye eğitim materyali desteği sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, materyallerin özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını belirtti.
Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeye devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı.
Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim materyali dağıtım programı gerçekleştirildi.
Programda özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Akın, Başkan Altay, Genel Müdür Otrar ve protokol üyeleri, eğitim setlerini öğrencilere dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.
"HAYATIN HER ANINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün şehrimizdeki özel eğitim gören çocuklarımız için çok kıymetli bir işi sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan fiziki olarak şehrimizi onların gündelik hayatını hazırlarken bir taraftan da eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte şehrimizdeki 120 okulumuza materyallerin dağıtımını gerçekleştirdik. 97 koliden oluşan materyaller, özel çocuklarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu. Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ederim. İnşallah bununla eğitim alan çocuklarımız güzel gelişimler gösterecekler. Hepsine hayat boyu başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"BU İŞ BİRLİĞİNİN NE KADAR GÜZEL SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİNE AİT ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU"
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, "Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet yerel yönetimlerle kamu kurumlarının arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve bu iş birliğinin ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğine ait çok güzel bir örnek oldu. Buradaki değişim yalnızca bir çocuğa materyal desteği olarak değil, onların hayatlarına dokunan bir el oldu aslında. Birinin hayatını değiştirmek sadece kendisininkini değil, ondan sonraki bütün insanların hayatını değiştirmekle eşdeğer. Biz bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında kendilerine ve belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güçlü iş birlikleriyle özel eğitime olan desteklerinin artacağına inanıyoruz" diye konuştu.