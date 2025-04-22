Türkler Nasıl Yazılır? Türkler Cümle İçinde Nasıl Yazılır, Ayrılır Mı?

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için yeni türetilen kelimelerde kökte değişiklik olmaz getirilen eklerle yeni bir kelime türetilmiş olur. Zengin bir dil olan Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarıyla ilgili yanlışlara da rastlamak mümkün. Türkler nasıl yazılır, Türkler cimle içinde nasıl yazılır ve ayrılır mı soruları imlaya dikkat edenlerin sıkça araştırdığı bir konudur. Türkler kelimesinin doğru yazımı şöyle açıklanabilir.

Türkler Nasıl Yazılır?

İmla kuralları içinde en çok araştırılan ve karmaşaya sebep olan konu özel adların yazılışı konusudur. Özel isimler kainatta başka eşi olmayan, tek olan varlıkların isimleridir. Örneğin; insanların isimleri ve soy isimleri, kuruluşların isimleri, millet, ülke, bölge adları, dil adları, nehir, göl, deniz, mahalle, ilçe, il adları gibi. Bu örnekler bir hayli çoğaltılabilir.

Özel isimlerin metinlerde cümle başında ve cümle içinde nasıl yazıldığı, aldığı eklerin nasıl kullanıldığı gibi konular sıklıkla karıştırılmaktadır.

Türkler Cümle İçinde Nasıl Yazılır? Ayrılır Mı?

Türkçede sözcüklere getirilen ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Kelimelere getirilen ekler bitişik yazılır. Sadece soru ekleri kelimeden ayrı yazılır.

Yapım ekleri sözcüklerden yeni bir sözcük yapmaya yarayan eklerdir bu nedenle yapım eki almış sözcüklere türemiş kelime denmektedir.

Çekim ekleri ise sözcüklerin şeklinde değişiklik yapar fakat anlamda değişiklik olmaz. Özel isimlere getirilen bazı ekler kesme işareti ile ayrılırken bazı ekler kesme işareti ile ayrılmaz. Mesela; Konyalı, Artvinli, Türkçe, İngilizce, Almanlar, Fransızlar, Yunanlar gibi. Bu durumda Türkler kelimesinin yazılışı da böyledir. Eğer getirilen ek iyelik eki ise ayrı yazılır.

Türkler kelimesi yazılırken kesme işareti kullanılmaz, -ler eki Türk kelimesine bitişik yazılır. Yazım kurallarına göre Türkler kelimesinin doğru yazım şekli "Türkler"dir.