Türkmenistan Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Orta Asya Cumhuriyetleri arasında nüfusu en düşük devlet olan Türkmenistan'ın yaklaşık 6 milyona yakın bir nüfusu vardır. Hem turizm hem de kültürel olarak ziyaret edilen ülkede en önemli turistik yerler Türkmenbaşı, Avaza, Merv ve Darvaza'dır. İşte, Türkmenistan'a dair tüm detaylar...

Türkmenistan hangi kıtada?

Türkmenistan Orta Asya'da bulunan bağımsız bir Türk devletidir. Türkmenistan'ın çevresinde İran, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan ülkeleri bulunmaktadır. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi'ne de kıyısı vardır.

Türkmenistan dünya'nın hangi bölgesinde?

Türkmenistan, dünya üzerinde Asya bölgesinde yer almaktadır. Topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplamaktadır. Güney kısmında Kopet dağ kütlesi ve yaylalar yer alır.

Türkmenistan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Türkmenistan Orta Asya kıtası üzerinde yer alan Türk devletlerinden biridir. Ülkenin başkenti, aynı zamanda en gelişmiş şehri olan Aşkabat'tır.

Türkmenistan hangi yarım kürede yer alır?

Türkmenistan konumu itibari ile kuzey yarım kürede yer almakatdır. Ülkede sert bir karasal iklim hakimdir. Sıcaklık gün ve sene içinde büyük farklılıklar gösterebilmektedir.