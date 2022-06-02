Türkülerin Hikayeleri - Acıklı Hikayesi Olan Türküler Ve Yöreleri

Türküler genel anlamda özlem, ayrılık, aşk ve benzer temalı olurlar. Bunun yanında türkülerin önemli hikayeleri olduğu da bilinir. Türkü dinleyen kişiler, hikayelerini merak eder ve ne anlatıldığını bilmek ister. Binlerce kültürümüzde yer alan ve günümüze kadar ulaşmış türkü vardır. Bunların bir kısmı günümüz modern müziği ile birlikte değişse bile ruhu asla kaybolmamıştır.

Türkü Hikayeleri

Türkülerin hikayeleri dediğimiz zaman bazı Türküler daha fazla bilindiği ve ilgi çektiği için ön plana çıkar. Örnek olarak Hekimoğlu, Kara Tren, Sarı Gelin gibi türkülerin çok derin anlamları ve hikayeleri vardır.

Türküler ve hikayeleri dediğimiz en fazla dikkat çeken Türkü Hekimoğlu'dur. Fatsa'da hayatına devam eden İbrahim isimli bir delikanlının Gürcü Sefer Ağa'nın kızına aşık olur. Sonrasında da birbirini severler ve aşk yaşarlar. Fakat kızın nişanlısı bunu öğrenerek aşıkların peşine düşer. Çatışmada Hekimoğlu hayatını kaybeder

Hikayesi Olan Türküler

Hikayesi olan Türküler, insanlar için çok önemli oranda anlam ifade eder diyebiliriz. Kara tren Gecikir, eski zamanlardan günümüze çok sık dinlenen ve dinlenmeye devam edecek olan Türkülerden biridir. 1. Dünya Savaşında savaşa giden kişileri anlatır. Bu kişiler kara trenleri beklerdi. Fakat hiçbir zaman bekledikleri güzel haber gelmezdi. Bu nedenle Kara tren gecikir türküsü yazılmıştır.

Çanakkale Türküsü de Çanakkale savaşında yaşanan kaybı temsil eder. Savaşlarda var olan kahramanlıkları anlatır. Kastamonu yöresine ait olan çok duygusal ve acıklı türkülerden biridir. Türk gelenek ve görenekleri genellikle acılı temalar üzerinde kurulu bir türkü arşivine sahiptir.

Türkülerin çok fazla dinlenmesi ve insanları Türküler hakkında merak içinde olması nedeniyle, anlamları, hikayeleri ve neler anlattıkları çok fazla merak edilir. Türkü Hikayeleri, öğretici olmaktan ziyade daha çok acılı bir tablo çizer. Aşk, hasret ve benzeri temalar üzerinde kuruludur. Bazılarının kim tarafından söylendiği belli iken bazıları ise anonimdir. Fakat değerlerini asla kaybetmeden günümüze kadar gelmeyi başaran çok fazla türkü vardır.