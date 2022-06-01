Turkuvaz Medya öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

"EMEK ARZIYLA TALEBİNİ BİR ARAYA GETİREN BİR PAZAR YERİ"

Fuar kapsamında SABAH'a özel konuşan Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen, "Marmara Üniversitesi Kariyer Günleri 2016'dan itibaren yapılıyor ve ciddi bir tecrübemiz var. Burada öğrencilerimizle sektörün önde gelen firmalarını buluşturuyoruz. Üniversite eğitimi teorik ağırlıklı ve öğrencilerimiz mezun olduktan sonra piyasaya çıktıklarında ne yapacakları konusunda çok da fikir sahibi olamıyorlar. Onlara bu konuda yol göstericilik yapmak da üniversitelere düşüyor. Büyük üniversitelerde bu konuda kariyer merkezleri şeklinde organize olmuş idari yapılar var. Bu merkezler piyasadaki önder firmalarla üniversitemizin son sınıf öğrencilerini buluşturmak, emek arzıyla emek talebini birleştirecek bir tür pazar yeri işlevi görme yoluna gidiyor" şeklinde konuştu.

"KARİYER BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN BÜTÜN HAYATI ŞEKİLLENDİRİR"

Kariyerin başladığı andan itibaren bütün hayatı şekillendirdiğine dikkat çeken Çelen, "Staj süreçleri öğrencinin firmayı tanıması firmanın da öğrenciyi tanıması bakımından önemli. Bir öğrenciyi bir yere staja gönderdiğimiz zaman bu öğrencinin orada bir sonraki dönem çalışan olarak kalma olasılığı yükseliyor. İyi bir staj dönemi geçiren arkadaşlarımız bir anlamda iş bulmuş ve kariyerinin ilk adımını atmış oluyor. Bu nedenle kariyer etkinliklerine önem veriyoruz. Öğrenciler firmaların gerçekte ne yaptıklarını, kendisinin birikimleriyle hangi departmanda görev alabileceğini, bu departmanda nasıl işler yapacağını, bunun 3-4 sene sonra gelebileceği pozisyonu anlamaya çalışıyorlar. Eğer bu pozisyon ve kendi kişilikleri uyuşuyorsa o öğrenci için ideal iş ve işveren olarak orada duruyor. Bu aynı şekilde işveren için de geçerli. İşverenle öğrencinin kendi kariyerini inşa etme bağlamında ilk karşılaştıkları mekânlar kariyer fuarları oluyor" ifadelerini kullandı.

"MESLEKİ KARİYERLERİ BAĞLAMINDA DÜNYA NEREYE GİDİYOR BAKSINLAR"

Öğrencilerin kariyer planlaması yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Çelen, şunları kaydetti: "Öncelikle mesleki kariyerleri bağlamında dünya nereye gidiyor, sektör nereye gidiyor diye baksınlar ve kendi yetkinliklerini bu anlamda şekillendirmeye çalışsınlar. Daha sonra da bu yetkinlikleri en iyi nerede değerlendirebileceklerini tespit etsinler ve oranın üzerine odaklansınlar. Burada kendilerine büyük bir kapı açılacağını görecekler."