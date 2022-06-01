Turkuvaz Medya öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Kariyer Zirvesi ve Fuarı 2022' firmalar ve öğrencileri bir araya getirdi.
Fuarın sponsorlarından Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Birimi'nin de açtığı stantla yer aldığı fuarda firmalar öğrencilere kendilerini birebir tanıtma şansı yakaladı. Öğrenciler de ilgi duydukları alanlarda sektör temsilcileriyle buluşarak staj ve iş imkânları hakkında bilgi aldı.
"EMEK ARZIYLA TALEBİNİ BİR ARAYA GETİREN BİR PAZAR YERİ"
Fuar kapsamında SABAH'a özel konuşan Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen, "Marmara Üniversitesi Kariyer Günleri 2016'dan itibaren yapılıyor ve ciddi bir tecrübemiz var. Burada öğrencilerimizle sektörün önde gelen firmalarını buluşturuyoruz. Üniversite eğitimi teorik ağırlıklı ve öğrencilerimiz mezun olduktan sonra piyasaya çıktıklarında ne yapacakları konusunda çok da fikir sahibi olamıyorlar. Onlara bu konuda yol göstericilik yapmak da üniversitelere düşüyor. Büyük üniversitelerde bu konuda kariyer merkezleri şeklinde organize olmuş idari yapılar var. Bu merkezler piyasadaki önder firmalarla üniversitemizin son sınıf öğrencilerini buluşturmak, emek arzıyla emek talebini birleştirecek bir tür pazar yeri işlevi görme yoluna gidiyor" şeklinde konuştu.
"KARİYER BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN BÜTÜN HAYATI ŞEKİLLENDİRİR"
Kariyerin başladığı andan itibaren bütün hayatı şekillendirdiğine dikkat çeken Çelen, "Staj süreçleri öğrencinin firmayı tanıması firmanın da öğrenciyi tanıması bakımından önemli. Bir öğrenciyi bir yere staja gönderdiğimiz zaman bu öğrencinin orada bir sonraki dönem çalışan olarak kalma olasılığı yükseliyor. İyi bir staj dönemi geçiren arkadaşlarımız bir anlamda iş bulmuş ve kariyerinin ilk adımını atmış oluyor. Bu nedenle kariyer etkinliklerine önem veriyoruz. Öğrenciler firmaların gerçekte ne yaptıklarını, kendisinin birikimleriyle hangi departmanda görev alabileceğini, bu departmanda nasıl işler yapacağını, bunun 3-4 sene sonra gelebileceği pozisyonu anlamaya çalışıyorlar. Eğer bu pozisyon ve kendi kişilikleri uyuşuyorsa o öğrenci için ideal iş ve işveren olarak orada duruyor. Bu aynı şekilde işveren için de geçerli. İşverenle öğrencinin kendi kariyerini inşa etme bağlamında ilk karşılaştıkları mekânlar kariyer fuarları oluyor" ifadelerini kullandı.
"MESLEKİ KARİYERLERİ BAĞLAMINDA DÜNYA NEREYE GİDİYOR BAKSINLAR"
Öğrencilerin kariyer planlaması yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Çelen, şunları kaydetti: "Öncelikle mesleki kariyerleri bağlamında dünya nereye gidiyor, sektör nereye gidiyor diye baksınlar ve kendi yetkinliklerini bu anlamda şekillendirmeye çalışsınlar. Daha sonra da bu yetkinlikleri en iyi nerede değerlendirebileceklerini tespit etsinler ve oranın üzerine odaklansınlar. Burada kendilerine büyük bir kapı açılacağını görecekler."
"STAJ KONUSUNDA KATKISI OLACAK"
Fuara katılan öğrencilerden Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ümit Baltacı (21), "Burada Turkuvaz Medya ile tanışma şansı yakaladım ve bana staj konusunda katkısı olacağını umuyorum. Hedefim liseden beri muhabir olmaktı. Şu an bir Podcast ekibimiz var, şimdiden başladık ve dijitalleşmeye de ayak uydurup bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Kariyer planım ise çok yönlü; muhabirlik, seslendirmenlik gibi hedeflerim var" ifadelerini kullandı.
"ÖĞRENCİ OLARAK TECRÜBEYE VE İŞE İHTİYACIMIZ VAR"
Çocuk yaşlarda amcasının kendisine hediye ettiği bilgisayarla tasarım yapmaya başladığını ve kariyerine de bu alanda devam etmek istediğini dile getiren Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü hazırlık öğrencisi Demirhan Demir (18) ise şunları söyledi:
Tasarım yapmayı kendi başıma öğrendim ama profesyonelleşmek için de farklı yerlerde kendimi geliştirmem gerekiyor. Öğrenci olarak işe ve tecrübeye ihtiyacımız var, tecrübe de stajlarla edinilir. Kariyer günlerinde firmaların buraya gelip 'Bakın biz bunları yapıyoruz' diyerek öğrencileri içine çekmesi bize yarar sağlıyor. Arkadaşım burada Turkuvaz Medya'nın standı olduğunu söyleyince hemen oraya gitmeliyim dedim. Benim çalışmak istediğim sektör hep medyaydı. İlerde de Turkuvaz Medya'da staj yapmayı ve çalışmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Saffet AZAK