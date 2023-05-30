Turuncu Nasıl Elde Edilir? Akrilik Ve Sulu Boyada Turuncu Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Önemli birkaç ipucu vermek gerekirse; uygun rengi bulmak için farklı turuncu tonları denenmelidir. Kuruduktan sonra nasıl işlediğini görmek için, ortaya çıkan renk mutlaka test edilmelidir. Hazırlıklı olmak önemlidir ve aynı turuncuyu yeniden yapabilmek için kullanılan miktarları not etmek unutulmamalıdır. Oranlar bir yere yazıldıktan sonra, küçük miktarlarda defalarca tekrarlanarak yapılabilir. Bu husus önemlidir, çünkü karışımla elde edilen turuncu boya bittikten sonra yenisine ihtiyaç duyulabilir. Ancak dikkat edilmez ise farklı bir ton meydana gelir. Bunu önlemek için boya oranlarını kaydetmek ve bu verilere göre hareket etmek doğru sonuç almayı kolaylaştırır.

Turuncu Renk Nasıl Elde Edilir?

İster akrilik boya, ister sulu boya olsun, turuncu için gereken formül aynıdır. Karışım yaparak turuncu rengi elde etmek için bu iki ana renge; kırmızı ve sarıya ihtiyaç vardır.

Ana renklerin en önemli özelliği, karıştırılarak elde edilemez olmalarıdır. Beklentileri karşılayan bir sonuç için, ana renklerin saf olmasına dikkat edilmelidir. Ne kırmızı, ne de sarının bileşiminde mavi pigmentlerin bulunmaması tavsiye edilir. Bu mühimdir, çünkü kırmızı, sarı ve mavi karıştırıldığında kahverengi tonlarına yakın koyu bir turuncu meydana gelir.

Ana renklerin saf olduğundan emin olmak ve farklı pigmentlere sahip olmadığını anlamak için mutlaka boyaların etiketine bakılmalıdır. Temel iki rengin birleşimi ile oluşan turuncunun, istenilen doğrultuda tonları değiştirilebilir.

Değişik turuncular elde etmek için, iki ana rengin her birinin oranlarıyla oynamak gerekir. Bunun sonucunda, kavuniçi rengi, yavruağzı rengi, hardal rengi, koyu amber rengi, şeftali rengi vb. gibi birçok turuncu tonlarına erişilebilir.

Turuncuya ne kadar çok sarı dahil edilirse, o kadar berrak ama aynı zamanda açık bir renk ortaya çıkar. Böylece sarımtrak bir turuncuya sahip olunabilir.

Kırmızıyla karıştırmak için doğal koyu sarı gibi renkleri kullanarak kahverengimsi koyu turuncu tonları yapılabilir.

Turuncu karışımına yoğun olarak kırmızı eklenmesi, kullanılan miktar ile bağlantılı olarak koyu bir ton oluşturur.

Turuncu Nasıl Elde Edilir?

Kırmızı ve sarı, saf bir turuncuyu ortaya çıkaran birincil renklerden ikisidir. Farklı turuncu tonları elde etmek için ise çeşitli ipuçları vardır. Bu rengi yumuşatmak veya koyulaştırmak için renk tonlarına yoğunlaşmak gerekir.

Açık turuncu elde etmek için, sarı baskın miktarda olmalıdır. Ancak istenen sonuca bağlı olarak biraz beyazdan yararlanmak da mümkündür. Böylece yumuşak bir turuncuya sahip olunur. Ancak, renkler azar azar ilave edilerek yapılmalıdır. Bu şekilde, pastel turuncuya veya şeftali rengine ulaşılabilir. Turuncunun en açık tonlarından olan bej için, beyaz miktarının fazla olmasına dikkat edilmelidir.

Koyu Turuncu Renk Nasıl Yapılır?