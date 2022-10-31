Tutumluluk İle İlgili Atasözleri- En Çok Kullanılan ve Bilinmeyen, Tasarruf ve Tutumlu Olmakla İlgili Atasözü ve Deyimler

Tutumluluk ile ilgili atasözleri oldukça sık kullanılan sözlerdir. Kim tarafından söylendiği belli olmayan tutumluluk ile ilgili deyimler ve atasözleri insanlar için önemli bir bilgilendirmedir. Bu nedenle tasarruf ve tutumluluk ile ilgili atasözleri hem okul kitaplarında hem de gündelik konuşmalarda sıklıkla geçer. En çok kullanılan ve bilinmeyen, tasarruf ve tutumlu olmakla ilgili atasözü ve deyimler haberimizin devamında paylaşıldı.

Tutumluluk İle İlgili Atasözleri

Tutumluluk ile ilgili olarak söylenmiş birçok söz bulunmaktadır. Kişiler zaman zaman savurgan insanları eleştirmek ya da elde mal tutmanın önemini vurgulamak için birtakım sözler söylemiştir. Bu sözler de geçmişten günümüze gelerek insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. Kişilerin gereksinim duyduğu şeyleri satın almak istemeleri karşısında da yine bu sözler oldukça öne çıkmıştır. Günümüzde en çok kullanılan tutumluluk atasözleri şunlardır:

Sakla samanı gelir zamanı.

Bol bol yiyen, bel bel bakar.

Ayağını yorganına göre uzat.

İşten artmaz, dişten artar.

Gibi atasözleri en çok kullanılanlar arasındadır. Ancak bunların dışında az bilinen atasözleri de bulunur. Bu atasözleri ile tutumlu olmanın önemi hakkında daha açıklayıcı konuşmalar yapabilirsiniz.

Tutumlu Olmanın Önemi İle İlgili Atasözleri

Tutumlu olmak insan hayatının her döneminde oldukça önemli olan konulardan biri olmuştur. Eldeki parayı ve malı korumak, saklamak her insanın önem vermesi gereken konular arasında yer alır. bu nedenle de tutumlu olma ile ilgili olarak birçok atasözü söylenmiştir. Bu atasözleri arasında şunlar yer alır:

Güvenme varlığa, düşersin darlığa,

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

Çoğu zarar, azı karar.

Atlını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir.

En Çok Kullanılan ve Bilinmeyen, Tasarruf ve Tutumlu Olmakla İlgili Atasözü ve Deyimler

En çok kullanılan atasözleri genelde çocukluktan itibaren kulağa çalınan sözlerdir. Tutumluluk ve tasarruf konularının çocuklara öğretilebilmesinde son derece önemli bir yeri olan sözler olduğu söylenebilir.