Tutunamayanlar Karakterleri - Tutunamayanlar Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Tutunamayan karakterleri beraberinde birçok analizi peşinde getirir. Tutunamayanlar kişileri, belirli bir konuda yer alsalar da sanki ifade etmek istenilen başka bir olay daha vardır. İntihar üzerinden kurgulanan bu olay örgüsünde karakterler birbirlerinin yakın arkadaşlarıdır. Tutunamayanlar karakter analizi yapıldığında arkadaşlar arasındaki ilişkiler de ortaya çıkmaktadır. Ne taraftan bakılırsa bakılsın konu ilginçliklerle doludur. Tutunamayanlar kahramanları ve özellikleri bu ilginçliğin ortaya çıktığı ana olgulardır.

Tutunamayanlar Karakterleri

Tutunamayanlar romanının yazarı Oğuz Atay'dır. Oğuz Atay'ı sadece bu romanı ile bilmeyiz. Aynı zamanda kendisini özlü sözleriyle ve her kalbe dokunacak kelamlarıyla da tanırız. Böyle bir ustanın yazdığı roman, elbette ki mükemmel kavramını çağrıştıracak cinsten olacaktır. Tutunamayanlar romanı okunduğunda, Oğuz Atay'ın kelimeleri ve cümleleri olduğu açıkça bellidir. Tutunamayanlar romanını ve karakterlerini incelemek, yazar hakkındaki bakış açımızın değişeceğine garanti verecektir. Bu değişim Atay'ın ne kadar başarılı olduğu yönündedir.

Tutunamayanlar Kahramanlarının İsimleri

Bir hikâyenin akla gelmesi belki zor olmayabilir. Sizin aklınıza gelen hikâyeyi düşünmeniz, olay örgüsünü hissetmeniz ve düşüncelere kapılmanız da zor olmayacaktır. Fakat aklınızdaki bu olayı kâğıda dökmeniz bazen zorlaşabilir.

Söz konusu Oğuz Atay olunca bu zorluk ortadan kalkmış gibi görünüyor. Çünkü kendisi düş dünyasını en güzel şekilde tasvir eden, betimleyen ve hissettiren bir yazardır. Tutunamayanlar romanını da bu şekilde düşünmeliyiz ve ilk olarak karakterlerin isimlerine odaklanmalıyız. Bu noktada karakterin isimleri şu şekildedir:

Selim

Turgut

Nermin

Süleyman

Metin

Tutunamayanlar Kahramanlarının Özellikleri

Tutunamayanlar romanının karakterleri, başka bir romanda karşılaşamayacağınız özelliğe sahiptir. Romanın merkezinde intihar etmiş biri vardır. Bu kişi ile birlikte devreye bazı kişiler girmektedir. Böylece romanın merkezinde olan intihar olgusu, yerini başka bir noktaya bırakmıştır. Bu döngüyü anlamanın en iyi yolu ise karakterlerin özelliklerini anlatmaktır.

Selim

Selim karakteri, Tutunamayanlar romanının baş kahramanıdır. Selim karakterinin başına ne geldiğini bilmeden bu romanı anlamak mümkün değildir. Bu karakter intihar etmiş bir karakterdir. Romanın olay örgüsü de bu intihar üzerinden ilerlemektedir.

Turgut

Tutunamayanlar romanı içerisinde Selim ve Turgut'u aynı kefeye koyabiliriz. Selim karakterinin intiharı roman için bir gidişat sayılmaktadır. Fakat Turgut karakterinin de bu gidişata yön verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Turgut intiharın neden gerçekleştiğini merak etmiştir ve bu yönde araştırma içerisine girmiştir.

Nermin

Nermin karakterinin kitap içerisinde pek rolü ve özelliği yoktur. Kendisini Turgut'un eşi olarak tanıyabiliriz.

Süleyman

Süleyman karakterinin özellikleri yine Selim ve Turgut karakteri üzerinden bahsedilebilecek şekildedir. Turgut karakteri intihar olayını araştırmak istediğinde Süleyman karakterine ulaşır ve arkadaşı yani Selim hakkında onunla konuşur.

Metin

Süleyman karakteri için geçerli olan her şey Metin karakteri için de geçerlidir. Turgut intihar olayının neden gerçekleştiğini araştırırken Süleyman gibi Metin ile de konuşur. Unutulmaması gereken bir şey vardır. O da bu konuşmaların her zaman Selim hakkında olduğudur.