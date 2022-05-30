Tuyuğ Nedir? Divan Edebiyatı Nazım Biçimlerinden Tuyuğ Ne Demek, Özellikleri Ve Örnekleri Neler?

Tuyuğ, oldukça önemli bir nazım biçimidir çünkü Divan Edebiyatı içerisinde sıklıkla karşılaşılır. Peki ya divan edebiyatı nazım biçimlerinden tuyuğ ne demek, özellikleri ve örnekleri neler? içeriğimizde detaylı araştırmalar sonucumda tuyuğ nedir? Sorusuna kapsamlı bir cevap hazırladık. İşte divan edebiyatı nazım biçimlerinden tuyuğ ne demek, özellikleri ve örnekleri neler? sorusunun cevabı…

Tuyuğ Nedir?

Divan edebiyatında dört mısralı olan nazım biçimine Tuyuğ adı verilmektedir. Köken olarak eski Türk şiirinin dörtlüklerinden gelmektedir. Tuyuğ nazım biçiminin, Oğuz Türklerinin geçmişte Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Irak'a yerleşmeleri neticesinde kendi edebi eserlerinde kullanmış oldukları dört mısralık halk şiirlerinin bu civarda aruz ile yazılan ve Fehleviyyat adı verilen bestelenmiş rubailerden etkilenmesi sonucunda ortaya çıktığını düşünenler de mevcuttur ve sayıları bir hayli fazladır.

Tuyuğ, genelde fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün vezni ile yazılmaktadır. Sayısı çok az olsa bile bu vezin dışında olan vezinlerle yazılmış tuyuğ örnekleri de mevcuttur. Tuyuğ genelde daha çok Çağatay ve Azeri edebiyatlarında görülmektedir. Anadolu'da sergilenen ilk Tuyuğ örnekleri Kadı Burhaneddin ve Seyyid Nesimi tarafından yazılmıştır.

Tuyuğ Örnekleri

Hayatta bir şeyleri öğrendikten sonra bu konuları pekiştirmek için kullanılan en doğru ve yaygın örneklerden biri de tekrar ve örnekleme sistemidir. Aşağıdaki Tuyuğ örnekleri ile hem konuyu pekiştirmek hem de konuyu daha iyi özümsemek mümkündür.

Örnek 1:

"Dilberün işi itâb u nâz olur

Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur

Ey gönül sabr it tahammül kıl ona

Yâra irişmek işi az az olur" (Kadı Burhaneddin)

Örnek 2:

"Bilmem kime yahut neye uyduk gittik

Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik

Erbâb-ı zekâ riyayı mezhep bildik

Bizler dili divâneye uyduk gittik" (Yahya Kemal)

Örnek 3:

Dilberin işi itâb u nâz olur.

Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur

Ey gönül sabr it tahammül kıl ana

Yâra irişmek işi az az olur" (Kadı Burhaneddin)

Tuyuğ Özellikleri