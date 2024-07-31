Tuzluca Tuz Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir? Iğdır Tuz Mağarası Derinliği, Tarihi ve Özellikleri

Tuz Mağarası, doğal güzellikleri ve sağlığa yararları nedeniyle Tuzluca'nın önemli turistik cazibe merkezlerindendir. Turistler, bu benzersiz mağarayı keşfederken sağlıklı bir deneyim yaşayabilirler. Çünkü içerideki havanın, astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Bundan dolayı da ziyaretçi çeken Tuzluca Tuz Mağarası nerede, nasıl gidilir sorularının yanı sıra mağaranın derinliği, tarihi ve özellikleri ise bilinmesi gereken hususlardır.

Tuzluca Tuz Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Tuz Mağarası'na gitmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

Iğdır il merkezinden Tuzluca ilçesine arabayla yaklaşık 45 dakika süren (yaklaşık 40 km) bir yolculuk yaparak ulaşabilirsiniz. Iğdır'dan Tuzluca'ya gitmek için Iğdır-Kars Karayolu (D080) üzerinde batı yönünde ilerleyin ve Tuzluca tabelalarını takip edin.

Iğdır'dan Tuzluca'ya düzenli olarak otobüs veya dolmuş seferleri bulunmaktadır. Otobüs terminalinden Tuzluca'ya giden bir otobüse binerek de ilçeye ulaşabilirsiniz.

Özel aracınızla Tuzluca ilçe merkezinden Cumhuriyet Mahallesi'ne gitmek için tabelaları takip edebilir veya navigasyon kullanabilirsiniz.

Cumhuriyet Mahallesi'ne ulaştığınızda Tuz Mağarası'nın yerini gösteren tabelaları takip edebilirsiniz. Tuz Mağarası, mahalle içerisinde kolayca bulunabilir.

Eğer Tuzluca ilçe merkezinde bulunuyorsanız ve mesafe kısa ise yürüyerek veya bisikletle Cumhuriyet Mahallesi'ne ulaşabilirsiniz. Mahalle içerisinde Tuz Mağarası'nın yerini gösteren işaret ve tabelaları takip edebilirsiniz.

Tuz Mağarası'na giriş için ödenmesi gereken kişi başı ücret, 20 TL'dir. Haftanın her günü ziyarete açık olan bu mağaraya, 08:30-17:00 saatlerinde giriş yapabilirsiniz.

Iğdır Tuz Mağarası Tarihi ve Özellikleri

Tuzluca Tuz Mağarası'nın tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Tuz yatakları, yüzyıllar boyunca tuz madenciliği için kullanılmıştır. Antik dönemlerde, tuzun ticari ve günlük yaşamda önemli bir yeri vardı ve Tuzluca'daki tuz mağaraları da bu bağlamda önemli bir kaynak olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Tuzluca Tuz Mağarası, tuz üretiminde önemli bir merkez olmuştur. Osmanlı arşivlerinde bu bölgeden çıkarılan tuzun farklı bölgelere taşındığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Günümüzde Tuzluca Tuz Mağarası, hem tuz üretimi hem de turizm açısından değerlendirilmektedir. Mağara, sağlık turizmi açısından da önemlidir ve ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Iğdır Tuz Mağarası hakkında bilinmesi gerekenler ise şunlardır: