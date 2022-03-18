TYT Biyoloji Konuları 2022: YKS Biyoloji TYT Konuları Ve Soru Dağılımı

TYT sınavına girecek olan öğrenciler biyoloji dersinden de sorumludur. Sayısal öğrencilerin aldığı bu derste başarı göstermek son derece önemlidir. MEB tarafından verilen müfredata uygun hazırlanan sorular öğrencilerin sınav kaderini belirliyor. YKS biyoloji konuları 2022 hakkında her detayı yazımızdan okuyabilirsiniz.

TYT Biyoloji Konuları

TYT öğrencilerin YKS kapsamında girdikleri bir sınavdır. Üniversiteye girişte son derece önemli olan TYT birçok dersten sorumlu olduğunuz sınavlar arasında yer alıyor. Bu derslerden yüksek başarı elde etmek isteyen öğrencilerin biyoloji de dahil olmak üzere tüm derslerden yüksek bir başarı göstermesi gerekiyor.

Biyoloji TYT Konuları

Biyoloji dersi TYT kapsamında sayısal öğrencilerinin çözmesi gereken dersler arasında yer alıyor. Bu dersin içerisinde şu konular yer alıyor:

Canlıların ortak özellikleri

Canlıların temel bileşenleri

Hücre ve organaller ve madde geçişleri

Canlıların sınıflandırılması

Hücrede bölünme ve üreme

Kalıtım

Bitki biyolojisi

Ekosistem

Konuları TYT kapsamındadır.

YKS TYT Biyoloji Soru Dağılımı

TYT biyoloji dersinin konularında soru dağılımları ise her sene farklılık gösteriyor. 2021 sınavına göre canlıların ortak özellikleri konularından hiç soru sorulmadı. Canlıların temel bileşenleri 1 soru, hücre ve organalleri 1 soru soruldu.

Madde geçişlerinden soru sorulmazken canlıların sınıflandırılması konusundan 1 soru, hücre bölünmeleri ve üreme konusundan 1 soru soruldu. Aynı zamanda kalıtım ve ekosistem konularından da birer soru sorulmuştur. Sınavda toplamda 6 biyoloji sorusu soruluyor.