TYT Coğrafya Konuları 2023, YKS Coğrafya TYT Konuları Ve Güncel Soru Dağılımı

YKS sınavı, her öğrencinin hayali olan üniversiteye girişte önemli bir sınavdır. İyi netler yaparak istediği okula veya bölüme gitmek isteyen öğrenciler sıkı sıkıya çalışarak hayaline bir adım yaklaşmış olur. YKS genel olarak TYT, AYT ve YKS DİL sınavlarını kapsar. Bu sınavlardan ilki ve en önemlisi olan TYT, öğrencilerin temel yeterlilik düzeyini ölçer. TYT toplamda 120 sorudan oluşur. Bu sorular dört ayrı bölümde ele alınmaktadır. Türkçe 40 soru, matematik 40 soru, sosyal bilimler ve fen bilimleri testleri de 20'şer soru olarak karşımıza çıkar. Sosyal bilimler bölümü ise tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü olmak üzere toplam 4 ana dersten oluşur. Bu dersler arasında son derece önemli olan coğrafya, her öğrencinin bilmesi gerektiği bir derstir. 2023 TYT Coğrafya sorusu toplam 5 sorudan oluşmaktadır.

TYT Coğrafya Konuları 2023

Üniversiteye giriş sınavı olan TYT, önemli bir sınav olarak karşımıza çıkar. Bu sınav toplamda 120 sorudan oluşur ve dört ana bölüme ayrılır. İkinci bir sınav olan AYT'ye girmek isteyen öğrenciler, öncelikle bu sınavdan geçerli not almalıdır. Coğrafya konularını ve soru dağılımını bilmek, sınavda iyi bir puan almak için önemlidir. Bu nedenle coğrafya konuları merak edilmektedir.

Coğrafya TYT Konuları

Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, öğrencilerin temel yeterlilik düzeyini ölçmek için gerekli bir sınavdır. TYT coğrafya konuları diğer konular kadar merak edilmiş ve araştırılmıştır. Coğrafya TYT konuları aşağıdaki gibidir:

Doğa ve İnsan

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

İklim Bilgisi

Türkiye'nin İklimi ve Yer Şekilleri

Yer'in Şekillenmesi

İç ve Dış Kuvvetler

Toprak Tipleri

Nüfus ve Yerleşme

Ortak Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Ekonomik Faaliyetler

Doğal Afetler

YKS TYT Coğrafya Soru Dağılımı

YKS TYT coğrafya konularını bilmek kadar, soru dağılımı konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. 2021 yılında çıkan coğrafya soruları şu şekildedir: