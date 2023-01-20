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Giriş Tarihi: 20.1.2023 10:48 Son Güncelleme: 20.1.2023 10:48

TYT Felsefe Konuları 2023 - YKS Felsefe TYT Konuları ve Soru Dağılımı

YKS, her dönem sonu gerçekleşen ve üniversiteye girmek için zorunlu olan bir sınavdır. Her yıl milyonlarca insan, hayalindeki bölüme veya okula gitmek için bu sınavda ter döker. Hem öğrenciler hem de veliler için zorlu bir süreç olan YKS sınavında, iyi bir çalışmayla güzel yerlere gelmek mümkün. TYT 2022 yılı felsefe konuları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmak gerekir. Bu yazımızda sizlere felsefe konuları ve soru dağılımı hakkında bilgi verdik. İşte, TYT Felsefe Konuları 2022: YKS Felsefe TYT Konuları yazımız sizlerle.

TYT Felsefe Konuları 2023 - YKS Felsefe TYT Konuları ve Soru Dağılımı

Üniversite sınavı, pek çok öğrencinin kaygı duyduğu bir sınavdır. Milyonlarca insanın girdiği bu sınav, her dönem sonu yapılır. Üniversiteye girişte önemli bir sınav olan YKS, üç ayrı oturumdan oluşur. Bu oturumların ilki ve en önemlisi olan TYT sınavı, toplam 120 sorudan oluşmuştur. Bu sınav dört farklı bölümden oluşur. Sözel, sayısal ve dil puan türlerinden birine veya daha fazlasına girecek öğrencinin TYT sınavına girmesi gerekecektir. TYT sınavı Türkçe ve matematik 40'ar, sosyal ve fen bilimleri 20'şer sorudan oluşur. TYT sosyal bilimler bölümünde tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü sorularından oluşur. TYT felsefe 2022 yılı konuları merak edilmiştir. Bu konuları bilmek, sınavda başarı yakalama konusunda önemlidir.

TYT Felsefe Konuları

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına, her öğrencinin mutlaka girmesi gerekir. Sosyal bilimler bölümünde yer alan felsefe soruları, anlamaya yöneliktir. Felsefe sınavına hazırlanan öğrenci, öncelikle sınavda çıkacak konuları ve soru dağılımını bilmelidir. Bu sınavda yer alan felsefe soruları toplamda 5 adettir.

Felsefe TYT Konuları

TYT, öğrencinin temel seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Bu sınavda önemli bir ders olan felsefenin konuları ve soru dağılımı merak edilmiştir. TYT felsefe sorusu toplam 5 sorudan oluşmuştur. Okumaya ve anlamaya yönelik hazırlanmış sorular, öğrencinin temel yeteneğini ölçmektedir. Felsefe TYT konuları aşağıdaki gibidir:

  • Felsefenin Konusu
  • Bilgi Felsefesi
  • Varlık Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Sanat Felsefesi
  • Din Felsefesi
  • Siyaset Felsefesi
  • Bilim Felsefesi

YKS TYT Felsefe Soru Dağılımı

Üniversite sınavına hazırlanırken belirli konuların soru dağılımına bakmak, öğrenciler için kolaylık sağlayacaktır. YKS TYT felsefe soru dağılımı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler, merak edip araştırma yapmaktadır. Toplam 5 sorudan oluşan felsefe sorularının 2021 soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Felsefenin Konusu 2 soru
  • Bilgi Felsefesi 0 soru
  • Varlık Felsefesi 1 soru
  • Ahlak Felsefesi 0 soru
  • Sanat Felsefesi 1 soru
  • Din Felsefesi 0 soru
  • Siyaset Felsefesi 1 soru
  • Bilim Felsefesi 0 soru

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TYT Felsefe Konuları 2023 - YKS Felsefe TYT Konuları ve Soru Dağılımı
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