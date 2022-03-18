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Giriş Tarihi: 18.3.2022 15:43 Son Güncelleme: 18.3.2022 15:43

TYT Fizik Konuları 2022: YKS Fizik TYT Konuları Ve Soru Dağılımı

TYT Fizik Konuları 2022: YKS Fizik TYT Konuları Ve Soru Dağılımı

TYT fizik konuları üniversiteye hazırlanan öğrencilerin titizlikle üzerinde durması gereken konulardır. Sayısal dersler arasında yer alan fizik dersinde TYT sınavı kapsamında birçok konu bulunuyor. Her konu için de bir soru dağılımı yapılıyor. YKS fizik TYT konuları ve soru dağılımı hakkında tüm merak ettikleriniz…

TYT fizik dersi öğrencilerin en çok zorlandığı dersler arasında yer alıyor. Bu derslerde yüksek başarı elde edebilmek için çözülen soruların doğru olması önemlidir. Fizik dersinde sorulan sorular belli başlı konulardan seçiliyor. TYT fizik konuları 2022 ile ilgili tüm detayları sizin için araştırdık ve yazımızda aktardık.

TYT Fizik Konuları

TYT fizik dersi konuları her sene MEB tarafından belirlenir. Bu konularda sorulan soruların sayısı ise yıldan yıla farklılık gösterebilir. Her fizik ünitesi içerisinde birden fazla konu olduğu için öğrencilerin zorlandıkları dersler arasında yer alır.

Fizik TYT Konuları

YKS'ye girecek olan öğrencilerin TYT kapsamında birçok dersten soru çözmesi gerekiyor. Bu konular arasında şunlar yer alıyor:

  • Fizik bilimine giriş
  • Madde ve özellikleri
  • Basınç kaldırma kuvveti
  • Isı- sıcaklık- genleşme
  • Kuvvet ve hareket
  • Elektrik ve manyetizma
  • Optik
  • Dalgalar

Konuları fizik dersinde sorumlu olduğunuz konular arasında bulunuyor.

YKS TYT Fizik Soru Dağılımı

YKS TYT sınavı kapsamında fizik dersi son derece önemli bir derstir. Sayısal öğrencilerinin sorumlu olduğu bu derste soru dağılımı yıldan yıla farklılık gösterebiliyor. Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri konularından bir tane soru çıkıyor.

Basınç konusundan 1, ısı sıcaklık genleşme konusundan 2 soru çıkıyor. Hareket, Newton yasaları, iş güç enerji, elektrostatik, elektrik akımı, manyetizma, optik dalgalar konularından da birer soru çıkıyor. Toplamda 14 fizik sorusu soruluyor.

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TYT Fizik Konuları 2022: YKS Fizik TYT Konuları Ve Soru Dağılımı
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