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Haberler Eğitim Haberleri TYT Konuları 2022: TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Ve YKS Soru Dağılımı
Giriş Tarihi: 18.3.2022 15:44 Son Güncelleme: 18.3.2022 15:45

TYT Konuları 2022: TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Ve YKS Soru Dağılımı

TYT Konuları 2022: TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Ve YKS Soru Dağılımı

TYT konuları içerisinde birçok farklı ders bulunuyor. Her dersin kendine göre bir konu dağılımının bulunması öğrencilerin oldukça zorlandığı konular arasında yer alıyor. TYT konuları 2022 senesinin en merak edilen ve araştırılan konularındandır. Öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmeleri için öğrenmeleri gereken konular hakkında bilgileri yazımızdan okuyabilirsiniz.

YKS sınavının birinci oturumu olan TYT sınavı son derece zorlu sınavlardan biridir. Öğrenciler bu sınavlarda başarı gösterebilmek için birçok dersten sınava girmek durumundadır. TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik konu ve YKS soru dağılımı hakkında her detay yazımızda.

TYT Konuları

TYT dersleri arasında birçok durum bulunuyor. Hangi dersten ne kadar konudan sorumlu olduğunuz da sınav komisyonları tarafından belirleniyor. Dönem dönem bu sınav konularında değişiklikler yapılabilir. TYT sınavında Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Biyoloji gibi derslerden sorumlu tutuluyorsunuz.

TYT Türkçe Konuları

TYT'nin en önemli derslerinden birisi Türkçe dersidir. Türkçe dersinin konuları arasında şunlar bulunuyor:

  • Sözcükte anlam
  • Söz yorumu
  • Deyim ve atasözü
  • Cümlede anlam
  • Paragraf
  • Ses bilgisi ve yazım kuralları
  • Noktalama işaretleri
  • Sözcükte yapı ve ekler
  • Sözcük türleri
  • Filler ve sözcük grupları
  • Cümlenin ögeleri ve cümle türleri
  • Anlatım bozukluğu

Konularından öğrenciler sorumludur.

TYT Matematik Konuları

TYT kapsamında en çok zorlanılan dersler arasında matematik ilk sıralarda geliyor. Bu sınav sırasında öğrencilerin matematikten mutlaka çözmesi gereken konular bulunuyor. Matematik TYT konuları arasında da şunlar yer alıyor:

  • Temel kavramlar ve sayı basamakları
  • Bölme ve Bölünebilme, OBEB- OKEK
  • Asal çarpanlara ayırma
  • Rasyonel sayılar ve ondalıklı sayılar
  • Basit eşitsizlikler ve mutlak değer
  • Üslü ve köklü sayılar
  • Çarpanlara ayırma ve birinci dereceden denklemler
  • Oran ve orantı
  • Problemler ve mantık
  • Kümeler ve fonksiyonlar
  • İkinci dereceden denklemler
  • Permütasyon ve kombinasyon
  • Binom açılımı ve olasılık
  • İstatistik ve polinomlar

Matematik konularıdır. Bu konulardan her sene belli sayılarda soru sorulur.

YKS TYT Soru Dağılımı

YKS TYT sınavında soru dağılımları derslere göre yapılır. Her ders için farklı sayılarda sorular hazırlanır. Bu sınavlarda öğrenciler Türkçe dersinden 40, Sosyal Bilimler dersinden 20 soru çözmek durumunda. Aynı zamanda Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü dersinden de 5 sorudan sorumludur.

Bunlara ek olarak 40 tane Matematik ve 20 tane de Fen Bilimleri soruları vardır. Fizik 7, Kimya, 7 ve Biyoloji dersinden de 6 soru soruluyor. Toplamda 120 soru bulunuyor.

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TYT Konuları 2022: TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Ve YKS Soru Dağılımı
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