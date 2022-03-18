TYT Konuları 2022: TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Ve YKS Soru Dağılımı

YKS sınavının birinci oturumu olan TYT sınavı son derece zorlu sınavlardan biridir. Öğrenciler bu sınavlarda başarı gösterebilmek için birçok dersten sınava girmek durumundadır. TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik konu ve YKS soru dağılımı hakkında her detay yazımızda.
TYT dersleri arasında birçok durum bulunuyor. Hangi dersten ne kadar konudan sorumlu olduğunuz da sınav komisyonları tarafından belirleniyor. Dönem dönem bu sınav konularında değişiklikler yapılabilir. TYT sınavında Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Biyoloji gibi derslerden sorumlu tutuluyorsunuz.
TYT'nin en önemli derslerinden birisi Türkçe dersidir. Türkçe dersinin konuları arasında şunlar bulunuyor:
Konularından öğrenciler sorumludur.
TYT kapsamında en çok zorlanılan dersler arasında matematik ilk sıralarda geliyor. Bu sınav sırasında öğrencilerin matematikten mutlaka çözmesi gereken konular bulunuyor. Matematik TYT konuları arasında da şunlar yer alıyor:
Matematik konularıdır. Bu konulardan her sene belli sayılarda soru sorulur.
YKS TYT sınavında soru dağılımları derslere göre yapılır. Her ders için farklı sayılarda sorular hazırlanır. Bu sınavlarda öğrenciler Türkçe dersinden 40, Sosyal Bilimler dersinden 20 soru çözmek durumunda. Aynı zamanda Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü dersinden de 5 sorudan sorumludur.
Bunlara ek olarak 40 tane Matematik ve 20 tane de Fen Bilimleri soruları vardır. Fizik 7, Kimya, 7 ve Biyoloji dersinden de 6 soru soruluyor. Toplamda 120 soru bulunuyor.