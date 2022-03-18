TYT Konuları 2022: TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Ve YKS Soru Dağılımı

YKS sınavının birinci oturumu olan TYT sınavı son derece zorlu sınavlardan biridir. Öğrenciler bu sınavlarda başarı gösterebilmek için birçok dersten sınava girmek durumundadır. TYT Matematik, Türkçe, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik konu ve YKS soru dağılımı hakkında her detay yazımızda.

TYT Konuları

TYT dersleri arasında birçok durum bulunuyor. Hangi dersten ne kadar konudan sorumlu olduğunuz da sınav komisyonları tarafından belirleniyor. Dönem dönem bu sınav konularında değişiklikler yapılabilir. TYT sınavında Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Biyoloji gibi derslerden sorumlu tutuluyorsunuz.

TYT Türkçe Konuları

TYT'nin en önemli derslerinden birisi Türkçe dersidir. Türkçe dersinin konuları arasında şunlar bulunuyor:

Sözcükte anlam

Söz yorumu

Deyim ve atasözü

Cümlede anlam

Paragraf

Ses bilgisi ve yazım kuralları

Noktalama işaretleri

Sözcükte yapı ve ekler

Sözcük türleri

Filler ve sözcük grupları

Cümlenin ögeleri ve cümle türleri

Anlatım bozukluğu

Konularından öğrenciler sorumludur.

TYT Matematik Konuları

TYT kapsamında en çok zorlanılan dersler arasında matematik ilk sıralarda geliyor. Bu sınav sırasında öğrencilerin matematikten mutlaka çözmesi gereken konular bulunuyor. Matematik TYT konuları arasında da şunlar yer alıyor:

Temel kavramlar ve sayı basamakları

Bölme ve Bölünebilme, OBEB- OKEK

Asal çarpanlara ayırma

Rasyonel sayılar ve ondalıklı sayılar

Basit eşitsizlikler ve mutlak değer

Üslü ve köklü sayılar

Çarpanlara ayırma ve birinci dereceden denklemler

Oran ve orantı

Problemler ve mantık

Kümeler ve fonksiyonlar

İkinci dereceden denklemler

Permütasyon ve kombinasyon

Binom açılımı ve olasılık

İstatistik ve polinomlar

Matematik konularıdır. Bu konulardan her sene belli sayılarda soru sorulur.

YKS TYT Soru Dağılımı

YKS TYT sınavında soru dağılımları derslere göre yapılır. Her ders için farklı sayılarda sorular hazırlanır. Bu sınavlarda öğrenciler Türkçe dersinden 40, Sosyal Bilimler dersinden 20 soru çözmek durumunda. Aynı zamanda Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü dersinden de 5 sorudan sorumludur.

Bunlara ek olarak 40 tane Matematik ve 20 tane de Fen Bilimleri soruları vardır. Fizik 7, Kimya, 7 ve Biyoloji dersinden de 6 soru soruluyor. Toplamda 120 soru bulunuyor.