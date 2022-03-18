TYT Matematik Konuları 2022: YKS Matematik TYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

TYT matematik konuları öğrencileri sınavlarda en çok zorlayan konular arasında yer alıyor. Ancak konu dağılımını bilen öğrenciler çeşitli ders materyalleri ile sınava kolayca hazırlanabilme imkanı bulabilirler. TYT matematik konuları 2022 senesinin tüm detayları yazımızın devamından okunabilir.

TYT Matematik Konuları

2022 YKS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli olan birçok ders bulunuyor. Bu derslerin içerisinde en zor olanlarından birisi de matematik dersidir. Son derece zor bir ders olmasının yanında birçok önemli konudan da sorumlu olan öğrenciler dersler sırasında ciddi anlamda zorlanabilir. Ancak yüksek başarı için listede bulunan her konunun mutlaka öğrenilmesi gerekir.

Matematik TYT Konuları

Matematik TYT ders konuları çok geniş kapsamlıdır. Her konuyu öğrencilerin detaylı olarak öğrenmesi gerekiyor. Bu konuların listesi şu şekildedir:

Temel kavramlar

Sayı basamakları

Bölme ve bölünebilme kuralları

Asal çarpanlara ayırma OBEB- OKEK

Rasyonel ve ondalık sayılar

Basit eşitsizlikler ve mutlak değer

Üslü ve köklü sayılar

Çarpanlara ayırma

Birinci dereceden denklemler

Oran ve orantı

Problemler

Mantık konuları

Kümeler ve fonksiyonlar

İkinci dereceden denklemler

Permütasyon ve kombinasyon

Binom açılımı ve olasılık

İstatistik ve polinomlar

Olmak üzere geniş bir konu listesi bulunuyor.

YKS TYT Matematik Konu Dağılımı

YKS sınavının birinci basamağı olan TYT sınavında matematik sınavı öğrencilere en iyi puanı getiren dersler arasında yer alıyor. Konuların bu ders içerisinde dağılımları ise yıldan yıla değişiyor. Temel kavramlar geçen senelerde 4 soru çıkarken 2021 sınavında 3 tane soru çıkmıştır. Bununla birlikte sayı basamakları dersinden 2 soru çıkan sınavda en fazla soru problemler konusuna ayrılmıştır.

YKS Matematik TYT Konu Dağılımı ve Örnek Soruları

YKS matematik sınavında konu dağılımını bildiğinizde hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiğini de daha iyi bir şekilde belirleyebilirsiniz. Özellikle TYT matematiğinde problemler konusu ve temel kavramlar oldukça fazla sorunun çıktığı konulardır. Son dört yıl içerisinde EBOB- OKEK konusundan hiç soru sorulmamıştır.