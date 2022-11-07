TYT Nedir? YKS TYT Açılımı Ne, Ne İşe Yarar Ve Kimler Girebilir?

Üniversite sınavları günümüzde YKS ismi altında gerçekleştiriliyor. Bu sınav iki farklı oturumdan yapılır. Sınavların ilk oturumu TYT sınavıdır. İkinci oturumu ise AYT sınavıdır. AYT ve TYT sınavlarına giren öğrencilerin aldıkları puanların belli yüzdeleri hesaplanır ve YKS puanları ortaya çıkarılır. TYT hakkında tüm merak ettikleriniz…

TYT Nedir?

TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumudur. Bu sınavlara girebilmek için öğrencilerin lise 12. Sınıf öğrencisi ya da mezunu olması gerekir. Bu sınav kapsamında öğrenciler birçok dersten sorumludur.

TYT Sınavı Ne Demek?

TYT anlamı Temel Yeterlilik Testi'dir. Bu sınav daha çok 9. ve 10. sınıflarda gördükleri derslerin konularını kapsar. Dersler kapsamında mantıksal düşünme, düşünme temelli problem çözme becerileri ve akıl yürütme becerileri test edilir.

TYT ve AYT Arasındaki Fark Nedir?

TYT öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçme üzerine hazırlanan bir sınavdır. AYT ise TYT sınavından sonra yapılan ikinci oturum sınavıdır. Bu sınavda öğrenciler kendi alanlarında gördükleri derslerden sınava tabi olurlar.

TYT'de Hangi Dersler Var?

TYT sınavında öğrencilerin sorumlu oldukları belli başlı dersler bulunur. Bu sınavlarda öğrencilerin sorumlu oldukları dersler:

Türkçe

Sosyal bilimler

Temel matematik

Fen bilimleri

Öğrencilerin derslerinden başarı göstermeleri beklenir.

YKS TYT Sınavı Ne İşe Yarar ve Kimler Girebilir?

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına mezun olacak durumda olan ile mezun olmuş olan öğrenciler girebilir. Bu sınava girmek isteyen öğrencilerin başvuru şartlarını taşımaları gerekir. Sınavda öğrencilere 120 soru soruluyor.