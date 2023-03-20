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Giriş Tarihi: 20.3.2023 14:05 Son Güncelleme: 20.3.2023 14:05

TYT Tarih Konuları 2023 - YKS Tarih TYT Konuları, Soru Dağılımı ve Örnek Soruları

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS, öğrenciler için zorlu bir maratondur. Üniversite hayalinin gerçekleşmesini isteyen her öğrenci, bu sınavdan başarılı olmayı dilemektedir. Temel yeterlilik sınavı olan TYT, öğrencilerin temel düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. TYT sınavında yer alan sorular arasında 2023 yılı tarih konuları merak edilmektedir. Tarih konuları ve soru dağılımı konusunda bilgi sahibi olmak, her öğrenci için önemlidir. O halde, YKS Tarih TYT Konuları ve Soru Dağılımı sizlerle.

TYT Tarih Konuları 2023 - YKS Tarih TYT Konuları, Soru Dağılımı ve Örnek Soruları

Üniversite, her gencin hayalidir. İstediği bölümü kazanmak için sınavda ter döken öğrenciler, büyük bir maratonun içerisinde olurlar. Üniversiteyi kazanmak için zorunlu tutulan bu sınav YKS olarak adlandırılmıştır. Bu sınav farklı formatlar altında değerlendirilmiştir. Öğrencinin hedeflediği puan türüne göre girilmesi gereken bu sınavlardan ilki TYT'dir. YKS formatındaki ilk sınav olan TYT, temel yeterlilik testi olarak bilinmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu sınav, öğrencilerin temel seviyesini ölçmeyi amaçlamıştır. TYT toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Türkçe 40 soru, matematik bölümü 40 soru sosyal ve fen bilimleri de ayrı ayrı 20 soru olarak karşımıza çıkar. Sosyal bilimlerde önemli derslerden olan tarih, TYT 2023 konuları ile sıklıkla araştırılmıştır. Sınavda toplamda 5 sorudan oluşmuştur. Tarih konularına hâkim olmak, sınavda başarı oranını arttıracaktır.

TYT Tarih Konuları

TYT sınavı, üniversiteyi kazanmak için girilen ilk sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin temel yeterlilik düzeyini ölçtüğü için son derece önemlidir. Tarih dersi, TYT Sosyal Bilimler bölümünde yer almaktadır ve toplam 5 sorudan oluşur.

Tarih TYT Konuları

Tarih TYT konularına hâkim olmak, sınavdaki net ortalamasını da üst seviyeye çıkartacaktır. Tarih TYT konularını merak edenler, bu konu hakkında araştırma yapar. Öğrenciler için son derece önemli olan bu konular aşağıdaki gibidir:

  • Tarih Bilimine Giriş
  • İlk Çağ Uygarlıkları
  • İlk Türk Devletleri
  • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • Türk İslam Tarihi
  • Ortaçağ Avrupa Tarihi
  • Türkiye Tarihi
  • Beylikten Devlete (1300-1453)
  • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
  • Yeni Çağ Avrupa Tarihi
  • Yakın Çağ Avrupa Tarihi
  • Osmanlı Devleti'nde Arayış Yılları
  • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
  • En Uzun Yüzyıl
  • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Dünya Savaşı
  • Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler
  • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
  • TBMM Dönemi
  • Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
  • TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş
  • Türk İnkılabı
  • Atatürk
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YKS TYT Tarih Soru Dağımı

YKS TYT soru dağılımını bilmek, hangi konulara özen göstereceğinize yardımcı olacaktır. Bu sebeple sınava hazırlanan öğrenciler, TYT tarih soru dağılımı araştırır. 2021 yılında çıkan 5 tarih konusu dağılımı şu şekildedir:

  • İlk Türk Devletleri 1
  • Türk İslam Tarihi 1
  • En Uzun Yüzyıl 1
  • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi 1
  • 1.TBMM Dönemi 1

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TYT Tarih Konuları 2023 - YKS Tarih TYT Konuları, Soru Dağılımı ve Örnek Soruları
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