TYT Tarih Konuları 2023 - YKS Tarih TYT Konuları, Soru Dağılımı ve Örnek Soruları

Üniversite, her gencin hayalidir. İstediği bölümü kazanmak için sınavda ter döken öğrenciler, büyük bir maratonun içerisinde olurlar. Üniversiteyi kazanmak için zorunlu tutulan bu sınav YKS olarak adlandırılmıştır. Bu sınav farklı formatlar altında değerlendirilmiştir. Öğrencinin hedeflediği puan türüne göre girilmesi gereken bu sınavlardan ilki TYT'dir. YKS formatındaki ilk sınav olan TYT, temel yeterlilik testi olarak bilinmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu sınav, öğrencilerin temel seviyesini ölçmeyi amaçlamıştır. TYT toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Türkçe 40 soru, matematik bölümü 40 soru sosyal ve fen bilimleri de ayrı ayrı 20 soru olarak karşımıza çıkar. Sosyal bilimlerde önemli derslerden olan tarih, TYT 2023 konuları ile sıklıkla araştırılmıştır. Sınavda toplamda 5 sorudan oluşmuştur. Tarih konularına hâkim olmak, sınavda başarı oranını arttıracaktır.

TYT Tarih Konuları

TYT sınavı, üniversiteyi kazanmak için girilen ilk sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin temel yeterlilik düzeyini ölçtüğü için son derece önemlidir. Tarih dersi, TYT Sosyal Bilimler bölümünde yer almaktadır ve toplam 5 sorudan oluşur.

Tarih TYT Konuları

Tarih TYT konularına hâkim olmak, sınavdaki net ortalamasını da üst seviyeye çıkartacaktır. Tarih TYT konularını merak edenler, bu konu hakkında araştırma yapar. Öğrenciler için son derece önemli olan bu konular aşağıdaki gibidir:

Tarih Bilimine Giriş

İlk Çağ Uygarlıkları

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk İslam Tarihi

Ortaçağ Avrupa Tarihi

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Yeni Çağ Avrupa Tarihi

Yakın Çağ Avrupa Tarihi

Osmanlı Devleti'nde Arayış Yılları

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

En Uzun Yüzyıl

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Dünya Savaşı

Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi

TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar

TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş

Türk İnkılabı

Atatürk

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YKS TYT Tarih Soru Dağımı

YKS TYT soru dağılımını bilmek, hangi konulara özen göstereceğinize yardımcı olacaktır. Bu sebeple sınava hazırlanan öğrenciler, TYT tarih soru dağılımı araştırır. 2021 yılında çıkan 5 tarih konusu dağılımı şu şekildedir: