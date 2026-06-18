TYT’de süreyi değil dikkati yönetin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bu cumartesi gerçekleştirilecek. TYT, önlisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için belirleyici olurken lisans programlarında kullanılan YKS puanlarının hesaplanmasında da önemli ağırlığa sahip. Yerleştirme puanında yaklaşık yüzde 40 etkisi olan TYT'deki her net altın değerinde sayılabilir. 120 sorudan oluşan ve 165 dakika süren sınavda özellikle uzun paragraf soruları öğrencilerin zamanla yarışmasına neden oluyor. Ancak eğitim uzmanlarına göre TYT'de başarıyı belirleyen unsur sadece hızlı okumak değil, doğru strateji kullanmak.

HIZA TAKILMAYIN

Uzmanlara göre öğrencilerin yaptığı en büyük hata, paragrafın ilk cümlesinden itibaren her ayrıntıyı akılda tutmaya çalışmak. Oysa soru kökü okunmadan metne dalmak zaman kaybettiriyor. Bu nedenle uzun sorularda önce soru köküne göz atmak, neyin arandığını görmek ve ardından metni o amaçla okumak gerekiyor. Böylece aday, gereksiz ayrıntılara takılmadan doğrudan cevaba götüren bölümlere odaklanabiliyor.

HER SORUYU ÇÖZMEYE ÇALIŞMAYIN

TYT bir bilgi yarışından çok performans sınavı olarak görülüyor. Bu nedenle adayların çözemediği bir soruya uzun süre takılması büyük kayıp yaratabiliyor. Uzmanlar, ilk 30 saniyede çözüm yolu görünmeyen soruların işaretlenerek geçilmesini öneriyor. Çünkü birçok aday sınav sonunda yetiştiremediği 10 sorunun üzüntüsünü yaşarken, aslında zamanını tek bir soruda harcamış olabiliyor. Özellikle matematik sorularında zihinden işlem yapmaya çalışmak hata oranını artırıyor. İşlem kısa görünse bile önemli adımların kâğıda aktarılması gerekiyor. Paragraf sorularında da benzer şekilde seçeneklerdeki anahtar kelimelerin altını çizmek dikkatin dağılmasını önlüyor. Beyin, işaretlenen bilgileri kolay filtrelediği için yanlış seçeneklere yönelme riski azalıyor.

MİNİK MOLALAR NET KAZANDIRIR

Uzmanların dikkat çektiği diğer yöntem ise "10 saniyelik sıfırlama tekniği." Öğrenci yaklaşık 40-50 soru çözdükten sonra kalemi bırakıp birkaç saniye boyunca uzağa bakıyor ve omuzlarını gevşetiyor. Bu kısa mola zaman kaybı gibi görünse de zihinsel yorgunluğu azaltarak sonraki sorularda dikkat kaybını önleyebiliyor. Özellikle son bölümde yapılan basit hataların önemli kısmı dikkat yorgunluğundan kaynaklanıyor. TYT'de tüm adayların aynı sırayla ilerlemesi gerekmiyor. Türkçe ile başlamak yaygın tercih olsa da bazı öğrenciler matematik çözdüklerinde daha hızlı odaklanabiliyor. Uzmanlar, denemelerde en yüksek performansın hangi sırayla elde edildiğinin analiz edilmesini ve sınav günü alışılmış düzenin korunmasını öneriyor.



SON 3 DAKİKADA SORU ÇÖZMEYİN

SINAVIN son dakikalarında yeni soruya başlamak çoğu zaman risk oluşturuyor. Bu süreyi optik form kontrolüne ayırmak daha doğru bir yaklaşım olarak görülüyor. Yanlış kaydırılan tek bir cevap satırı, onlarca neti etkileyebiliyor. Bu nedenle son bölümde cevapların kitapçıkla eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.