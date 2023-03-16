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Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:54 Son Güncelleme: 16.3.2023 11:54

Ü İle Başlayan Hayvan İsimleri - Ü Harfi İle Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Neler?

Alfabemizin 26. sırasında yer alan ü harfi çok sık kullanılan bir harf değildir ama sesli harf olduğu için yine de bazı kelimelerde karşımıza çıkması gayet olağandır. Ü harfi ile başlayan hayvan ismi nadir sayıda denilecek kadar azdır. Bu ender hayvan isimlerini bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de genel kültürümüzü zenginleştirmeye oldukça yararlıdır. İşte ü ile başlayan hayvan isimleri...

Ü İle Başlayan Hayvan İsimleri - Ü Harfi İle Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Neler?

Dünya üzerinde birçok hayvan yaşamaktadır, bunların hepsinin ismini akıllarda tutmak zor olacaktır lakin bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek hafızada yer etmesi için daha faydalı bir yoldur. Hayvan isimleri bulmacalarda, sınavlarda yahut kelime oyunlarında karşımıza çıkabilecek soru konularındandır. Ü harfi ile başlayan hayvan ismi var mı? Ü harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Ü Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Dünya genelinde binlerce türde hayvan ve onlara ait isimler vardır lakin bu isimlerin çok az sayıda üyesi ü harfi ile başlar. Ü harfi ile başlayan hayvan ismi oldukça azdır evet, ama bu durum ü harfiyle başlayan hayvan isimlerini akılda tutmak açısından kolaylık sağlar. Bu ender sayıdaki ü harfi ile başlayan hayvan isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Üveyik ( kanatlı hayvan, otçul, Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz )
  • Üzgün Balığı ( Akvaryum balığı, Atlantik ve Akdeniz )
  • Üvez ( Sinekgiller, Dünya geneli )
  • Üç Benekli Gurami Balığı ( solungaçlı, Bengal ve Birmanya )

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