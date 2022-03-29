U Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? U İle Başlayan Hayvan İsimleri

Doğada bulunan canlı türleri kendi içlerinde farklı çeşitlere ayrılmaktadır ve bu farklı çeşitlerinde hepsinin ayrı ayrı isimleri vardır. U harfi ile başlayan hayvan ismi var mı? Sorusunu yanıtlayacağız. U harfiyle başlayan hayvanlar ve isimleri araştırarak keşfedebildiğimiz kadar eklemeye çalıştık.

U İle Başlayan Hayvan

Böcek, kuş, balık gibi birçok türde U ile hayvan türleri mevcuttur. U harfi ile hayvan isimlerinin bazıları aşağıdaki gibidir: