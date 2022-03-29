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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:54 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:54

U Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? U İle Başlayan Hayvan İsimleri

U Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? U İle Başlayan Hayvan İsimleri

Tabiat ana olarak adlandırdığımız doğada milyonlarca canlı vardır. Bu canlıların neredeyse hepsinin bir ismi vardır. Bu bakımdan U il başlayan hayvanlarda oldukça fazladır. U ile başlayan hayvan isimlerini hazırladık. İşte U ile başlayan hayvan isimleri…

Doğada bulunan canlı türleri kendi içlerinde farklı çeşitlere ayrılmaktadır ve bu farklı çeşitlerinde hepsinin ayrı ayrı isimleri vardır. U harfi ile başlayan hayvan ismi var mı? Sorusunu yanıtlayacağız. U harfiyle başlayan hayvanlar ve isimleri araştırarak keşfedebildiğimiz kadar eklemeye çalıştık.

U İle Başlayan Hayvan

Böcek, kuş, balık gibi birçok türde U ile hayvan türleri mevcuttur. U harfi ile hayvan isimlerinin bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Uyuz Böceği
  • Uzun Gagalı Kara Kakadu
  • Uçan Sincap
  • Uskumru
  • Uçan Balık
  • Ustura Balığı
  • Uğur Böceği
  • Uakari
  • Uçan Kuskus
  • Urmiye semenderi
  • Uakari (Maymun türü)
  • Ulupınar semenderi
  • Uluyan Maymun
  • Uzun gagalı dikenli karıncayiyen (Yeni Gine de yaşayan endemik cinsi)
  • Ustura balığı
  • Uaru
  • Uyuşturan Balığıgiller
  • Ulu doğan
  • Uzun kuyruklu korsan martı
  • Uzun kuyruklu arı şahini
  • Uria
  • Urkeklik
  • Uzun kuyruklu örümcek kuşu
  • Ustura Gagalı
  • Un Güvesi
  • Uguisu – Kuş türü

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U Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? U İle Başlayan Hayvan İsimleri
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