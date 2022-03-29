U Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? U İle Başlayan Hayvan İsimleri

Doğada bulunan canlı türleri kendi içlerinde farklı çeşitlere ayrılmaktadır ve bu farklı çeşitlerinde hepsinin ayrı ayrı isimleri vardır. U harfi ile başlayan hayvan ismi var mı? Sorusunu yanıtlayacağız. U harfiyle başlayan hayvanlar ve isimleri araştırarak keşfedebildiğimiz kadar eklemeye çalıştık.
U İle Başlayan Hayvan
Böcek, kuş, balık gibi birçok türde U ile hayvan türleri mevcuttur. U harfi ile hayvan isimlerinin bazıları aşağıdaki gibidir:
- Uyuz Böceği
- Uzun Gagalı Kara Kakadu
- Uçan Sincap
- Uskumru
- Uçan Balık
- Ustura Balığı
- Uğur Böceği
- Uakari
- Uçan Kuskus
- Urmiye semenderi
- Uakari (Maymun türü)
- Ulupınar semenderi
- Uluyan Maymun
- Uzun gagalı dikenli karıncayiyen (Yeni Gine de yaşayan endemik cinsi)
- Ustura balığı
- Uaru
- Uyuşturan Balığıgiller
- Ulu doğan
- Uzun kuyruklu korsan martı
- Uzun kuyruklu arı şahini
- Uria
- Urkeklik
- Uzun kuyruklu örümcek kuşu
- Ustura Gagalı
- Un Güvesi
- Uguisu – Kuş türü