Ü Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de Ü Harfiyle Başlayan Şehirler Ve Ü Harfiyle Başlayan Ülkeler Nelerdir?

Bulamaca, kelime oyunu gibi aktivitelerde yahut sınavlarda karşımıza soru olarak şehir ve ülke isimleri çıkması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Hem bu tarz bulmacalarda kolaylık hem de genel kültürümüzü zenginleştirmek adına şehir ve ülke isimlerini bilmek hepimiz için faydalıdır. Dünya genelinde yüzlerce ülke, milyonlarca şehir vardır peki Ü harfi ile başlayan Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki şehir isimleri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'de Ve Diğer Ülkelerde Ü harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir?

Ülkemizde Ü harfi ile başlayan şehir ismi yoktur ayrıca dünya genelinde de sadece bir tane şehir ismi ü harfi ile başlar, bu şehir Üsküp şehridir. Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti olan bu şehir yaklaşık 630.000 nüfusa ve 571.5 km2 yüz ölçümüne sahiptir.

388 km uzunluğundaki meşhur Vardar Nehri, Üsküp şehrinin içinden geçer ayrıca bu ilin birçok turist almasının sebeplerinden bazıları da Matka Kanyonu, Sultan Murat Cami, Üsküp Türk Çarşısı, İshak Bey Cami, Üsküp Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapmasıdır.

Ü Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Dünya genelinde Ü harfi ile başlayan ülke isimleri sorusuna karşılık sadece tek bir cevap vardır. Ü harfi ile başlayan tek ülke ismi Ürdün'dür.Orta Doğu'da yer alan Ürdün ülkesinin başkenti Amman şehridir.

Yaklaşık olarak 10 milyon nüfusa ve 89.342 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Ürdün' ün resmi dili Arapça, para birimi ise Ürdün Dinarıdır.Dillere destan Petra Antik Kenti ve Lut Gölü'ne ev sahipliği yapan Ürdün bu sayede her yıl milyonlarca turist ağırlayan bir ülkedir.