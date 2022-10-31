U İle Başlayan Bitki İsimleri - U Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Çoğu kişi u harfiyle başlayan bitki isimleri hakkında fazla bir bilgiye sahip değildir. Bu harf ile çok olmasa da bitki isimleri bulunmaktadır. U harfi ile başlayan bitki ismi ve daha fazlasını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

U Harfi İle Başlayan Hayvan, Eşya ve Bitki İsimleri Nelerdir?

U harfi ile başlayan bitki bulmak zor olduğu kadar hayvan ve eşya ismi bulmak da zor olabilmektedir. U harfi ile başlayan hayvan, eşya ve bitki isimlerini inceledik ve sıraladık. İşte U ile başlayan bitki isimleri şu şekildedir:

Uyuz Otu

Unutma Beni Çiçeği

Uçkun

Unluca

Uyku Çiçeği

Udumbara Çiçeği

Ugni Meyvesi

U ile başlayan hayvan isimleri ise şu şekildedir:

Uğur Böceği

Uskumru

Uykucu Kaya Balığı

Ustura Balığı

Uria

Uyuşyuran Balığı

Uyuz Böceği

Uluyan Maymun

U harfi ile başlayan eşya isimleri de şu şekilde sıralanmaktadır: