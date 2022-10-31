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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:47 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:47

U İle Başlayan Bitki İsimleri - U Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

U İle Başlayan Bitki İsimleri - U Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

U ile başlayan milyon tane kelime bulunmaktadır. Milyon tane kelime arasından u ile başlayan bitki denildiğinde çoğu kişinin aklında soru işaretleri oluşmaktadır. U harfi ile başlayan bir bitki yokmuş gibi görünse de ismini belki de daha önce hiç duymadığımız bitkiler bulunmaktadır. Eskiden oynanan isim şehir oyununda da bitki bulmakta zorlanılan bir harf olan u harfi ile aslında birden fazla bitki adı bulunmaktadır.

Çoğu kişi u harfiyle başlayan bitki isimleri hakkında fazla bir bilgiye sahip değildir. Bu harf ile çok olmasa da bitki isimleri bulunmaktadır. U harfi ile başlayan bitki ismi ve daha fazlasını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

U Harfi İle Başlayan Hayvan, Eşya ve Bitki İsimleri Nelerdir?

U harfi ile başlayan bitki bulmak zor olduğu kadar hayvan ve eşya ismi bulmak da zor olabilmektedir. U harfi ile başlayan hayvan, eşya ve bitki isimlerini inceledik ve sıraladık. İşte U ile başlayan bitki isimleri şu şekildedir:

  • Uyuz Otu
  • Unutma Beni Çiçeği
  • Uçkun
  • Unluca
  • Uyku Çiçeği
  • Udumbara Çiçeği
  • Ugni Meyvesi

U ile başlayan hayvan isimleri ise şu şekildedir:

  • Uğur Böceği
  • Uskumru
  • Uykucu Kaya Balığı
  • Ustura Balığı
  • Uria
  • Uyuşyuran Balığı
  • Uyuz Böceği
  • Uluyan Maymun

U harfi ile başlayan eşya isimleri de şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Uçak
  • Uyku Tulumu
  • Uçurtma
  • Ud
  • Urgan
  • Ustura
  • Usturlap
  • Uçkur
  • Uydu
  • Uzay Gemisi

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