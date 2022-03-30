U İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? U Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Hayatımızın akıp gittiği yerlerde her gün gördüğümüz eşyaların isimlerini bile karıştırır olduğumuz ya da hatırlamadığımız günler olabilir. Eşyalar, günlük hayatımızı kolaylaştırsa da bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım baktığımız nesnenin adını hatırlayamayabiliriz. Günümüz teknolojisinde bu sorunu çözmek daha kolay. İnternet hem birçok bilgiye ulaştığımız hem de unuttuğumuz bilgilerimizi hatırladığımız bir mecra olduğu için u ile başlayan eşya isimleri konusunda da size yardımcı olacaktır.
U Harfi İle Eşya İsmi
Düşündüğünüz anda aklınıza kaç tane u harfi ile eşya ismi geldi? Eğer kendinizi zorladıysanız ve bulamadıysanız ya da hepsini hatırlayamadığınızı düşünüyorsanız işte size U harfi ile eşya ismi listesi ve kullanım alanları;
- Uçkur: Şalvar gibi beli bol kıyafetleri ya da torba gibi eşyaların ağzını bağlamak için kullanılan kalın ip biçiminde bağ.
- Uçurtma: Rüzgârın ters yönüne doğru uçurulan ve rüzgarın kuvveti ile havada görsel bir şöeln sunan bir tür nesne/oyuncak.
- Urgan: İnce halat. Ana maddesi keten, pamuk, jüt gibi dokuma maddeleridir.
- Ut: Klasik Türk müziği çalgılarından iri karınlı, kirişli olanı ve mızrapla çalınanıdır.
- Uyku Tulumu: Uyumak amacı ile içine girilen ve kıyafet gibi her açıdan bedeni saran tulum şeklinde bir yatak türü.
- Ustura: Tıraş için kullanılan çok keskin bıçak. Açılır kapanır şekildedir ve baş bıçağı olarak da bilinir.
- U borusu: İki tüpten oluşan, u şeklinde birleşik kap. Sıvıların yoğunluklarını hesaplamak ya da iki sıvıyı birleştirmek için kullanılır.