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Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:34 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:34

Ü İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? Ü Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Ü İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? Ü Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Alfabenin 26.sırasında yer alan ü harfi dilimizde orta sıklıkta kullanılan bir sesli harftir. Günlük hayatımızda ve çeşitli alanlarda kullandığımız eşyalara verilen isimlerden bazıları Ü harfi ile başlar. Ü ile başlayan eşya ismi var mı? Ü harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Eşyalar hayatımızı kolaylaştıran, birçok işimizi pratik yollarla halletmemizi sağlayan araçlardır. Hayatın her anında eşyaları sürekli kullansak bile eşyaların hepsinin isimlerini aklımızda tutmak gayet tabi kolay değildir, lakin bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Çoğu kişinin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek şüphesiz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "Ü harfi ile başlayan isimler nelerdir?" Sorusunun cevabına birlikte bakalım. İşte ayrıntılar...

Ü İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Çeşitli alanlarda ve günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran, hayatımızı pratikleştiren nesneler yani eşyaların her biri ayrı bir isime sahiptir. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise Ü harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Üzengi ( at, eşek gibi binek hayvanlara binildiği zaman ayakları basmaya yarayan demir halka)
  • Ütü ( kıyafet ve kumaşlardaki kırışıklıkları ısı ile açmaya yaran elektronik ev aleti)
  • Ütü masası ( ütü yaparken kullanılan masa)
  • Ütü bezi ( ütünün ısısından kumaşı korumak için kullanılan bez)
  • Üniforma ( belirli bir iş veya kuruma özel iş kıyafeti)

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