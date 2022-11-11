U İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce U Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçe'de sesli bir harfin kullanılabilmesi için yanına gelecek sessiz harflere ihtiyaç duyulur. u ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin veya kelime oyunu gibi oyunlar oynayan vatandaşların araştırdığı kelimeler arasında yer almaktadır. Bazen de ailenize yeni katılacak bebeğiniz için isim bakarken u ile başlayan 5 harfli kelimelere, isimlere göz atabilirsiniz. Yeni ingilizce öğrenenler için de u ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça faydalı olmaktadır. Kelime dağarcığı ne kadar geniş ise yeni öğrenilen dili konuşmak bir o kadar kolaylaşır.
Türkçe alfabenin 29 harfinden yirmi beşincisi olan u harfi dilimizde sık sık kullanılan kelimelerin ve isimlerin baş harfi olarak gelir. Bu neden ile u harfi ile başlayan kelimelerin sayısı fazladır. Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan u ile başlayan kelimeler şöyledir: uç, un, ulu, ulus ulvi, uğur, umut, ufak.
Türkçe'de u harfi ile başlayan 4 harfli kelimeler 63 adettir. Bu kelimeleri dil ile ilgili araştırmalarınızda ve oyunlarda kullanabilirsiniz. U ile başlayan 4 harfli kelimelere örnekler:
- Ucuz
- Uçak
- Umut
- Uğur
Türkçe'de u harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler 48 adettir. Bu kelimeleri dil ile ilgili araştırmalarınızda ve oyunlarda kullanabilirsiniz.
Türkçe'de u harfi ile başlayan 6 harfli kelimeler 95 adettir. Bu kelimeleri dil ile ilgili araştırmalarınızda ve oyunlarda kullanabilirsiniz.
Yeni anne baba olacakların araştırmalarından en önemlisi de çocuklarına verecekleri addır. İsim arayışına giren ebeveynler u ile başlayan kız isimlerini de araştırıyor. U harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları şu şekilde:
- Umay
- Uraz
- Uzay
Yeni anne baba olacakların araştırmalarından en önemlisi de çocuklarına verecekleri addır. İsim arayışına giren ebeveynler u ile başlayan erkek isimlerini de araştırıyor. U harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları şu şekilde:
- Ulaş
- Umut
- Uraz
- Utku
Sık kullanılan İngilizce sözcükler arasında u harfiyle başlayan kelimeleri de görmek mümkündür. İngilizce kelimelerin önüne "un" eki geldiğinde kelimenin anlamı olumsuz olarak değişiyor. Bu yüzden İngilizce'de sık sık u ile başlayan kelimelere rastlanıyor. Siz de İngilizce kelime çalışırken bu sözcükleri ezberleyerek hem okuma hem yazma hem de konuşma yeteneğinizi arttırabilirsiniz. Günlük yaşantımızda halk arasında en çok kullanılan u ile başlayan İngilizce kelimeler şöyledir:
- Utopia: Ütopya
- Unlawful: Yasa dışı
- Unlucky: Şanssız
- Umbrella: Şemsiye
Kuş, balık, böcek gibi çok çeşitli karada, denizde ya da havada yaşayan U harfi ile başlayan hayvan türleri mevcuttur. U harfi ile hayvanların isimleri şöyledir:
- Uskumru
- Uğur Böceği
- Un Güvesi
Daha çok kelime oyunlarında merak edilen U harfi ile başlayan eşya isimleri araştırılıyor. U ile başlayan eşya isimleri şöyledir.
- Uçurtma
- Ustura
- Uydu