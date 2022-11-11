U İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce U Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçe'de sesli bir harfin kullanılabilmesi için yanına gelecek sessiz harflere ihtiyaç duyulur. u ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin veya kelime oyunu gibi oyunlar oynayan vatandaşların araştırdığı kelimeler arasında yer almaktadır. Bazen de ailenize yeni katılacak bebeğiniz için isim bakarken u ile başlayan 5 harfli kelimelere, isimlere göz atabilirsiniz. Yeni ingilizce öğrenenler için de u ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça faydalı olmaktadır. Kelime dağarcığı ne kadar geniş ise yeni öğrenilen dili konuşmak bir o kadar kolaylaşır.

U ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Türkçe alfabenin 29 harfinden yirmi beşincisi olan u harfi dilimizde sık sık kullanılan kelimelerin ve isimlerin baş harfi olarak gelir. Bu neden ile u harfi ile başlayan kelimelerin sayısı fazladır. Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan u ile başlayan kelimeler şöyledir: uç, un, ulu, ulus ulvi, uğur, umut, ufak.

Türkçe'de u harfi ile başlayan 4 harfli kelimeler 63 adettir. Bu kelimeleri dil ile ilgili araştırmalarınızda ve oyunlarda kullanabilirsiniz. U ile başlayan 4 harfli kelimelere örnekler:

- Ucuz

- Uçak

- Umut

- Uğur

Türkçe'de u harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler 48 adettir. Bu kelimeleri dil ile ilgili araştırmalarınızda ve oyunlarda kullanabilirsiniz.

Türkçe'de u harfi ile başlayan 6 harfli kelimeler 95 adettir. Bu kelimeleri dil ile ilgili araştırmalarınızda ve oyunlarda kullanabilirsiniz.

U ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Yeni anne baba olacakların araştırmalarından en önemlisi de çocuklarına verecekleri addır. İsim arayışına giren ebeveynler u ile başlayan kız isimlerini de araştırıyor. U harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları şu şekilde:

- Umay

- Uraz

- Uzay

U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Yeni anne baba olacakların araştırmalarından en önemlisi de çocuklarına verecekleri addır. İsim arayışına giren ebeveynler u ile başlayan erkek isimlerini de araştırıyor. U harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları şu şekilde:

- Ulaş

- Umut

- Uraz

- Utku

U ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

Sık kullanılan İngilizce sözcükler arasında u harfiyle başlayan kelimeleri de görmek mümkündür. İngilizce kelimelerin önüne "un" eki geldiğinde kelimenin anlamı olumsuz olarak değişiyor. Bu yüzden İngilizce'de sık sık u ile başlayan kelimelere rastlanıyor. Siz de İngilizce kelime çalışırken bu sözcükleri ezberleyerek hem okuma hem yazma hem de konuşma yeteneğinizi arttırabilirsiniz. Günlük yaşantımızda halk arasında en çok kullanılan u ile başlayan İngilizce kelimeler şöyledir:

- Utopia: Ütopya

- Unlawful: Yasa dışı

- Unlucky: Şanssız

- Umbrella: Şemsiye

U ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Kuş, balık, böcek gibi çok çeşitli karada, denizde ya da havada yaşayan U harfi ile başlayan hayvan türleri mevcuttur. U harfi ile hayvanların isimleri şöyledir:

- Uskumru

- Uğur Böceği

- Un Güvesi

U Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Daha çok kelime oyunlarında merak edilen U harfi ile başlayan eşya isimleri araştırılıyor. U ile başlayan eşya isimleri şöyledir.

- Uçurtma

- Ustura

- Uydu