Ü İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ü Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ü harfi ile başlayan kelimeler nelerdir sorusu günümüzde oldukça sık kullanılan kelimelerdir. Türkçede birçok farklı ü ile başlayan kelimeler olsa da bu durum İngilizce dili için pek geçerli değildir. Türkçe sözlüğü içerisinde ü ile başlayan 4 harfli kelimeler olmak üzere farklı uzunluklarda birçok kelime yer alır. Her kelimenin farklı anlamları bulunur. Ülke ve insan isimleri de bu kelimeler arasında sayılabilir. Türkçe ve İngilizce ü harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler sizler için araştırıldı ve yazımızın devamında paylaşıldı.

Ü İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Ü ile başlayan kelimeler arasında birçok farklı seçenek bulunur. Kullanmak istenilen kelimeyi cümlenin anlamına göre seçmek önem taşır. Çünkü anlam bakımından bu kelimeler birbirinden çok farklıdır. Aynı zamanda kelimelerin uzunlukları da farklıdır. Kelime oyunlarında istenilen kelimenin harf sayısı bu bakımdan önem taşır. Ü ile başlayan ve gündelik hayatta sık sık duyulan kelimeler arasında şunlara yer vermek mümkün olabilir:

Üst

Üye

Üretken

Ürkek

Ü İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ü harfi alfabenin 26. harfi olarak sıralanır. Bu harf V harfinden önce gelir ve U harfinden de sonra gelir. Sıralama bakımından alfabenin sonlarında yer alsa da ü harfi ile başlayan kelime sayısı oldukça fazladır. Yaklaşık olarak ü harfi ile başlayan 344 tane kelimeden bahsedilebilir. Bu kelimeler de Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılır. En çok kullanılan 5 harfli ü ile başlayan kelimeler şunlardır:

Ücret

Üçgen

Ünite

Ünlem

Ürkek

Ü Harfi İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Ü harfi ile başlayan kelimeler arasında 4 harfli olan birçok kelime vardır. Birçok kişi tarafından da bilinen bu kelimeler bulmacalarda da sık sık karşınıza çıkabilir. En çok kullanılan 4 harfli ü ile başlayan kelimeler şunlardır:

Ücra

Ünye

Ülke

Ülkü

Ümit

Ü İle Başlayan İngilizce Kelime Var mı?

Ü harfi gibi noktası olan bazı harfler İngilizce alfabe içerisinde bulunmuyor. Ç ve Ş gibi harflerin İngilizcede olmadığı gibi Ü harfi de yer almaz.