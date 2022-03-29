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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:55 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:56

U İle Başlayan Şehir: Türkiye'de U Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

U İle Başlayan Şehir: Türkiye’de U Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Bazı bilgi yarışmalarında ya da sınavlarda karşımıza U ile başlayan şehirler çıkabilmektedir. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında U ile başlayan ülkeler bulunmakla beraber şehirler de bulunmaktadır. İşte U ile başlayan şehirler…

Bazı ülkelerde U ile başlayan şehirler bulunmaktadır. Türkiye'de de U ile başlayan şehirlerin olup olmadığı merak edilmektedir. Ülkemizde 81 il bulunmaktadır ama bu 81 ilin içerinse P harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır. Ege bölgemize bakıldığında U ile başlayan şehre rastlamak mümkündür. İşte Türkiye'de U harfi ile başlayan şehirler ve il isimleri…

Türkiye'de U Harfiyle Başlayan Şehirler

  • Uşak: İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümünü teşkil eder. İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alan Uşak ilinin merkez şehri olarak bilinmektedir.

Not: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Şanlıurfa'nın eski adı Urfa olarak bilinmektedir. Urfa'ya sonradan Şanlı ibaresi eklenerek Şanlıurfa olarak değiştirilmiştir. Doğrusu Şanlıurfa'dır. U ile başlayan şehirlerde Urfa ismi karıştırılmamalıdır.

U İle Başlayan Ülkeler

  • Ukrayna
  • Uganda
  • Uruguay
  • Umman

U Harfi İle Şehir

  • Uberaba - Ubatuba - Brezilya
  • Udine - İtalya
  • Ukhta ve Ufa - Rusya
  • Uzhorod - Ukrayna
  • Ulanbator - Moğolistan
  • Ustupo - Panama
  • Urmia - İran
  • Umiujag - Kanada

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U İle Başlayan Şehir: Türkiye'de U Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri
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