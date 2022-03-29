U İle Başlayan Şehir: Türkiye’de U Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Bazı ülkelerde U ile başlayan şehirler bulunmaktadır. Türkiye'de de U ile başlayan şehirlerin olup olmadığı merak edilmektedir. Ülkemizde 81 il bulunmaktadır ama bu 81 ilin içerinse P harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır. Ege bölgemize bakıldığında U ile başlayan şehre rastlamak mümkündür. İşte Türkiye'de U harfi ile başlayan şehirler ve il isimleri…

Türkiye'de U Harfiyle Başlayan Şehirler

Uşak: İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümünü teşkil eder. İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alan Uşak ilinin merkez şehri olarak bilinmektedir.

Not: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Şanlıurfa'nın eski adı Urfa olarak bilinmektedir. Urfa'ya sonradan Şanlı ibaresi eklenerek Şanlıurfa olarak değiştirilmiştir. Doğrusu Şanlıurfa'dır. U ile başlayan şehirlerde Urfa ismi karıştırılmamalıdır.

U İle Başlayan Ülkeler

Ukrayna

Uganda

Uruguay

Umman

U Harfi İle Şehir