U İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu U İle Biten Kelimeler Listesi

U ile biten kelimeler içinde hem Türkçe hem de yabancı kökenli kelimeler yer alır. Sonu u ile biten kelimeler arasında neler olduğunu bilmek için öğrenilmesi gereken çok sayıda sözcük bulunur. U ile biten 5 harfli kelimeler içinde, insan, ülke, şehir gibi özel isimler ile eşyaları ifade eden sözcükler vardır. Türkçe'de, 3'ten 13 harfliye kadar sonu u harfi ile biten kelimeler bulunur. Bunların neler olduğuna dair merak duyanlar olabilir. Türkçe'de u ile biten sözcükler arasında neler vardır?

U ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Dünyanın en çok konuşulan altıncı dili olan Türkçe, aynı zamanda geniş bir coğrafyanın dilidir. Arada bazı farklar bulunsa da başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'da bu dil konuşulur. Aynı zamanda, Rusya ve Çin'de azınlık olarak yaşayan Türkler de bu dile sahiptir. Her bir ülkenin kullandığı Türkçe, belirlenen kurallara ve yörelere göre değişkenlik gösterir. Örneğin, bizim dilimizde bir kelimenin yumuşak ünsüz ile bitmesi gibi durum yoktur. Ancak, diğer Türkî cumhuriyetlerde G, B, D gibi harfler sözcüklerin sonlarında kullanılır.

Türkçe'yi kurallarına uygun bir biçimde kullanmayı isteyen kişiler için kelimeler ve sonlarındaki harfler önemlidir. Bir sözcüğün sonuna bakarak Türkçe olup olmadığı anlaşılabilir. Aslında bunu fark etmeyi sağlayan başka detaylar da vardır. Bu yüzden, dil bilgisi ile ilgilenen öğrenciler, yetişkinler veya sadece eğlence amaçlı olarak kelime oyunlarına merak saranlar sonu u ile biten sözcükleri öğrenmek ister. Aşağıda sonu u harfi ile biten ve günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler verilmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

3 Harfliler

Ahu

Flu

Uhu

Ulu

4 Harfliler

Arzu

Avlu

Bolu

Boru

Buğu

Çoğu

Doğu

Doku

Dolu

Duru

Ebru

Kamu

Koku

Konu

Okçu

Tabu

Utku

Uydu

Vuku

5 Harfliler

Bambu

Bulgu

Burcu

Burgu

Buzlu

Coşku

Doğru

Dolgu

Duygu

Havlu

İpucu

Komşu

Kumru

Mutlu

Puslu

Tortu

Yavru