U İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu U İle Biten Kelimeler Listesi

U ile biten kelimeler içinde hem Türkçe hem de yabancı kökenli kelimeler yer alır. Sonu u ile biten kelimeler arasında neler olduğunu bilmek için öğrenilmesi gereken çok sayıda sözcük bulunur. U ile biten 5 harfli kelimeler içinde, insan, ülke, şehir gibi özel isimler ile eşyaları ifade eden sözcükler vardır. Türkçe'de, 3'ten 13 harfliye kadar sonu u harfi ile biten kelimeler bulunur. Bunların neler olduğuna dair merak duyanlar olabilir. Türkçe'de u ile biten sözcükler arasında neler vardır?
Dünyanın en çok konuşulan altıncı dili olan Türkçe, aynı zamanda geniş bir coğrafyanın dilidir. Arada bazı farklar bulunsa da başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'da bu dil konuşulur. Aynı zamanda, Rusya ve Çin'de azınlık olarak yaşayan Türkler de bu dile sahiptir. Her bir ülkenin kullandığı Türkçe, belirlenen kurallara ve yörelere göre değişkenlik gösterir. Örneğin, bizim dilimizde bir kelimenin yumuşak ünsüz ile bitmesi gibi durum yoktur. Ancak, diğer Türkî cumhuriyetlerde G, B, D gibi harfler sözcüklerin sonlarında kullanılır.
Türkçe'yi kurallarına uygun bir biçimde kullanmayı isteyen kişiler için kelimeler ve sonlarındaki harfler önemlidir. Bir sözcüğün sonuna bakarak Türkçe olup olmadığı anlaşılabilir. Aslında bunu fark etmeyi sağlayan başka detaylar da vardır. Bu yüzden, dil bilgisi ile ilgilenen öğrenciler, yetişkinler veya sadece eğlence amaçlı olarak kelime oyunlarına merak saranlar sonu u ile biten sözcükleri öğrenmek ister. Aşağıda sonu u harfi ile biten ve günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler verilmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
3 Harfliler
Ahu
Flu
Uhu
Ulu
4 Harfliler
Arzu
Avlu
Bolu
Boru
Buğu
Çoğu
Doğu
Doku
Dolu
Duru
Ebru
Kamu
Koku
Konu
Okçu
Tabu
Utku
Uydu
Vuku
5 Harfliler
Bambu
Bulgu
Burcu
Burgu
Buzlu
Coşku
Doğru
Dolgu
Duygu
Havlu
İpucu
Komşu
Kumru
Mutlu
Puslu
Tortu
Yavru