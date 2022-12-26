Ü İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu Ü İle Biten Kelimeler Listesi

Sonu ü ile biten kelimeler nelerdir biliyor musunuz? Türkçe'de ü harfi ile biten kelimeler, ü ile biten eşya, ü ile biten 3, 4, 5, 6 harfli kelimeler nedir merak mı ediyorsunuz. Ütü, örtü, ünlü gibi ü ile biten kelimeler nelerdir, ü ile biten 4 harfli kelimeler nedir merak ediyorsanız ve yanıtını araştırıyorsanız sorularınızın cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ü İle Biten Kelimeler

Ü ile biten kelimeler kimi zaman günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimeler olurken kimi zaman da pek sık karşımıza çıkmayan kelimeler oluyor. Peki ü ile biten kelimeler nelerdir? Açgözlü, alkollü, atasözü, başörtü, bugünkü, düdüklü, büzgülü, örgülü, içgörü, kürkçü, dürtü, çöpçü, köylü, akü gibi kelimeler ü ile biten kelimelerden bazılarıdır.

Ü İle Biten 4 Harfli Kelimeler

Büyü, gömü, görü, ülkü, güdü, kötü, menü, mönü, ölçü, öncü, örgü, örtü, övgü, özlü, öykü, özgü, revü, sürü, üçlü, üzgü gibi kelimeler ü ile biten 4 harfli kelimelerdir.