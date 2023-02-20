Ubudiyet Ne Demek? Ubudiyet Ne Anlama Gelir, Kelimenin Kökeni ve Anlamı Nedir?

Duyduğumuz ya da kullandığımız bir çok kelimenin anlamlarını merak ederiz ve araştırırız. Ubudiyet kelimesi de anlamı çok merak edilen bir kelimedir. Çünkü günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır. Ubudiyet ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; ubudiyet ne demek, ubudiyet nedir, ne anlama gelir, ubudiyet kelimesinin kökeni nedir, ibadet ve ubudiyet arasındaki fark nedir, ubudiyet ile ilgili ayetler nelerdir?

Ubudiyet Ne Demek? Ubudiyet Ne Anlama Gelir?

Ubudiyet Allah'a kulluk etmek için yapılan davranışlar anlamına gelmektedir. Yani Allah'ın yasaklarına uymak ve gerektiği şekilde kulluk etmek demektir. TDK' ya göre ise ubudiyet kelimesinin tam karşılığı "kulluk" kelimesidir. Genel anlamda ubudiyet, bir kimsenin kulluk görevlerinin bilincinde olması anlamına gelir. Bu bilince ulaşmak için öncelikle Allah'ın sonsuz kudret sahibi olduğunu bilmek önemlidir.

Kelimenin Kökeni ve Anlamı Nedir?

Ubudiyet kelimesi 15. Yüzyıldan itibaren bir şeye veya birine karşı aşırı bağlılık anlamında kullanılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde tebaanın padişaha karşı bağlı olması ve onun her sözünü emir sayması ubudiyet olarak adlandırılabilir.

İbadet ve ubudiyet arasındaki fark şu şekilde ifade edilebilir; İslam literatüründe insanın Allah'a karşı hürmet, sevgi ve itaatini göstermek, rızasını elde etmek niyetiyle ortaya koyduğu dini davranışlar için ibadet kelimesi kullanılırken hayatını daima Allah'a karşı saygı ve itaat bilinci içerisinde sürdürmesi şeklindeki kulluk duyarlılığı için de ubudiyyet ve ubudet kelimeleri kullanılmıştır. İbadette belirli fiilleri yerine getirmek ön plana çıkarken ubudiyyette bu fiillerle kazanılan hal, ahlaki ve manevi öz ağır basmaktadır.