Üç Basamaklı En Küçük Tek Sayı: Rakamları Farklı Üç Basamaklı En Küçük Tek Ve Doğal Sayı Kaçtır?

Sayıların dili olan matematik, pek çok konuyla ilişkilidir. Basamak kavramı ile ilgili çıkan soru tiplerine ise sınavlarda çok kez karşı karşıya kalırız. Basamak kavramında birler, onlar, yüzler gibi basamak değerleri vardır. Basamak değerlerine bağlı olmaksızın bir sayının tek veya çift olduğunu anlamanın en önemli yolu, son rakamına bakmaktır. Gündelik yaşamda en çok kullanılan onluk sisteminde her rakam bir sayıyı meydana getirir. 0'dan 9'a kadar on adet rakam vardır. Bir sayının çift olup olmadığını bu rakamlardan da anlayabiliriz. Bu durumda '0,2,4,6,8' rakamları çift sayıyı, '1,3,5,7,9' rakamları ise tek sayıyı temsil eder. Üç basamaklı en küçük tek sayıyı bulurken de sayıya verilen rakamların küçük olmasına ve tek sayıyı ifade etmesine dikkat edilir.

3 Basamaklı En Küçük Tek Sayı

Matematik sorularında basamak sayısına göre tek ve çift sayılar bulunur. Bir sayının tek veya çift olmasını, sayının son rakamına bakarak anlamak mümkün. Bu durumda '1,3,5,7,9' rakamları tek sayılar arasındadır. Basamak sayısına bağlı olarak, bir sayının büyük veya küçük olmasını belirlemek gerekir.

Üç basamaklı sayılar, üç rakamdan meydana gelir. Üç basamaklı sayılar 100 ile 999 arasında olan sayıları kapsar. Sayının büyük veya küçük, tek veya çift olmasına karar vermek için verilen rakamların doğru olması gerekir. Bu doğrultuda en küçük üç basamaklı tek sayı, 101'dir.

Rakamları Birbirinden Farklı Üç Basamaklı En Küçük Sayı

Bir sayının basamak değerlerini bulurken, bizden istenilen şekilde işlem yaparız. Rakamları birbirinden farklı olan soru tiplerinde, basamak değerine göre oluşturulacak rakamların aynı olmamasına özen gösterilir. Üç basamaklı sayılar 100 ile 999 arasındaki sayıları kapsar.

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı bir sayının en az olması için yüzler basamağının da en az olması gerekir. Bu durumda yüzler basamağına bir rakamı vermek doğru olacaktır. Onlar basamağı ise 0 seçilmelidir. Bu sayının birler basamağına ise 2 rakamını vermek gerekir. Böylece rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı 102 olarak karşımıza çıkacaktır.