Uç Beyin Görevleri Ve Özellikleri - Uç Beyin Nedir, Nerede Bulunur Ve Ne İşe Yarar?

Uç beyin iki yarım küreden oluşan bir kısımdır. Bu nedenle beynin aslında büyük bir bölümü uç beyin veya diğer bir adıyla ön beyin olarak adlandırılır. Uç beyin hayal görmeden duyuların kontrolüne kadar birçok görevi yerine getiren bölümdür. Bunun yanında uç beynin tam olarak nerede olduğu da önemlidir. Bu bağlamda beynin ne işe yaradığı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Uç beyin görevleri ve özellikleri – uç beyin nedir, nerede bulunur ve ne işe yarar? Hakkındaki pek çok bilgi yazımızda…

Uç Beynin Görevleri

Uç beyinin görevlerini öğrenmeden önce nerede bulunduğunu ve ne olduğunu bilmek önemlidir. Bu açıdan baktığımızda uç beyin, beynin iki yarım küresinden oluşan bölümdür. Altta beyin üçgeni ve üstte nasırlı cisimle birbirine bağlanmaktadır. Beynin dışında boz, içinde ise ak madde bulunmaktadır. Beynin üstündeki kıvrımlara da rolando yarığı denilmektedir.

Uç beyin görevleri oldukça fazladır. Çünkü istemli hareketlerin birçoğu bu bölümde kontrol edilmektedir. Kendi içerisinde loblara ayrılan uç beynin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Duyu merkezleri uç beyinde yer alır. İsteğimize bağlı hareketler uç beyin yarım küreleri tarafından yönetilir. Beş duyu organımızın beyne gönderdiği mesajları yine bu bölge işleme alır. Zekâ, hafıza, öğrenme, konuşma, yazma ve bilinç merkezleri yine uç beyinde bulunmaktadır.

Değerlendirme, bilinçli düşünme, konuşma, yazma, öğrenme ve hafıza fonksiyonlarını yönetir

Hayal ve görme gibi işlevler sağ yarım küreye aittir. Yazma ve konuşma ise sol yarım kürenin vazifelerindendir.

Mantık yürütme ve düşünme konularında sol yarım kürenin etkinliği daha fazladır. 3 boyutlu şekil ve resimlerin tanınmasında, algılanmasında ise sağ yarım kürenin rolü büyüktür.

Sanat ve müzik becerileri sağ yarım kürenin faaliyet alanına girer. Sayısal ve bilimsel yeteneklerimiz ise sol yarım küreyle alâkalıdır.

Uç beyindeki sağ yarım küre vücudun solundaki organlardan sorumludur. Sol yarım küre ise sağda kalan organlarla ilgilenir. Mesela sağ yarım küre sol; sol yarım küre de sağ elimizle yaptığımız işleri koordine eder.

Uç Beyin Nerede Bulunur?

İnsanda beyin bilindiği gibi kafatasının üst kısmında bulunmaktadır. Burada oldukça yoğun sinir ağları vardır. Bu bağlamda beynin büyük bir bölümü sinirlerden oluşmaktadır. Yine beynin büyük bir kısmı uç beyindir. Yukarıdan bakıldığında görünen iki yarım küre uç beyindir.