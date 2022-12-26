Üç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Üç İle Biten Kelimeler Listesi

Üç ile biten kelimeler nelerdir sorusu, Türk dili içerisinde yer alan ve yalnızca sonu üç ile biten kelimeler değil; sonu bir heceyle biten her kelime için büyük önem taşımaktadır. Bunun sebebi ise, kelimelerin yaşamın her alanında en doğru biçimi ile telaffuz edilmesidir. Dilerseniz, son hecesi üç olan kelimeler hakkında tüm bilgileri birlikte inceleyelim...

Üç İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Eğitimde, iş alanında, sosyal yaşantıda, dilbilgisi konusunda ve özel hayatta dahi kelimelerin doğru kullanımı hem insanlar için hem de Türkçe için oldukça mühimdir. Bu sebeple kelimelerin sonlarında bulunan her hece ayrı şekilde önem taşımaktadır. İşte sonu üç hecesi ile biten kelimelerden bazıları;

Güç

Gizligüç

Ülüç

Övüç

Ülgüç

Meküç

Söğüç

Yüzgüç

Sernüç

Sağdüç

Mengüç

Erengüç

Börügüç

Tezevvüç

Teferrüç

Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Üç İle Biten Kelimeler Listesi

Her bir kelime, sayısız hecenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu heceler ise ünlü ve ünsüz harflerden meydana gelmektedir. Yani bir kelimenin tamamen hecelerin birleşmesiyle oluşmasının da yanı sıra, her kelimenin başı bir hece ile başlamakta ve sonu bir hece ile sonlanmaktadır. Buna bağlı olarak sonu üç bile biten kelimeler de mevcuttur. Sık merak edilen konulardan olan, Türkçe dilinde uzun ve kısa olan ve de sonu üç ile biten kelimeler şu şekilde örneklendirilebilir;

Türkçe Kısa Olan ve Sonu Üç İle Biten Kelimeler

Yüç

Güç

Ödüç

Öyüç

Ülüç

Süç

Ödgüç

Öğdüç

Örküç

Söğüç

Sevüç

Sürüç

Sümüç

Ülgüç

Büküç

Türkçe Uzun Olan ve Sonu Üç İle Biten Kelimeler