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Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:29 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:29

Üç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Üç İle Biten Kelimeler Listesi

Üç ile biten kelimeler nelerdir hakkında gerek sözlüklerde, gerek ise internet üzerinde bulunan çeşitli platformlarda belli başlı bilgiler bulunuyor. Kelimelere karşı ilgi duyulması ve kelime hazinesinin arttırılma çabası, üç ile biten kelimeler gibi çeşitli kelimeler hakkında detaylı araştırmaların önünü açıyor. Ayrıca, alfabemiz içerisinde yer alan ünlü ve ünsüz her harfin yan yana gelmesi ile oluşan heceler, dilimizde yer alan kelimelerin sonlarını tamamlıyor.

Üç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Üç İle Biten Kelimeler Listesi

Üç ile biten kelimeler nelerdir sorusu, Türk dili içerisinde yer alan ve yalnızca sonu üç ile biten kelimeler değil; sonu bir heceyle biten her kelime için büyük önem taşımaktadır. Bunun sebebi ise, kelimelerin yaşamın her alanında en doğru biçimi ile telaffuz edilmesidir. Dilerseniz, son hecesi üç olan kelimeler hakkında tüm bilgileri birlikte inceleyelim...

Üç İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Eğitimde, iş alanında, sosyal yaşantıda, dilbilgisi konusunda ve özel hayatta dahi kelimelerin doğru kullanımı hem insanlar için hem de Türkçe için oldukça mühimdir. Bu sebeple kelimelerin sonlarında bulunan her hece ayrı şekilde önem taşımaktadır. İşte sonu üç hecesi ile biten kelimelerden bazıları;

  • Güç

  • Gizligüç

  • Ülüç

  • Övüç

  • Ülgüç

  • Meküç

  • Söğüç

  • Yüzgüç

  • Sernüç

  • Sağdüç

  • Mengüç

  • Erengüç

  • Börügüç

  • Tezevvüç

  • Teferrüç

Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Üç İle Biten Kelimeler Listesi

Her bir kelime, sayısız hecenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu heceler ise ünlü ve ünsüz harflerden meydana gelmektedir. Yani bir kelimenin tamamen hecelerin birleşmesiyle oluşmasının da yanı sıra, her kelimenin başı bir hece ile başlamakta ve sonu bir hece ile sonlanmaktadır. Buna bağlı olarak sonu üç bile biten kelimeler de mevcuttur. Sık merak edilen konulardan olan, Türkçe dilinde uzun ve kısa olan ve de sonu üç ile biten kelimeler şu şekilde örneklendirilebilir;

Türkçe Kısa Olan ve Sonu Üç İle Biten Kelimeler

  • Yüç

  • Güç

  • Ödüç

  • Öyüç

  • Ülüç

  • Süç

  • Ödgüç

  • Öğdüç

  • Örküç

  • Söğüç

  • Sevüç

  • Sürüç

  • Sümüç

  • Ülgüç

  • Büküç

Türkçe Uzun Olan ve Sonu Üç İle Biten Kelimeler

  • Hörgüç

  • Tezevvüç

  • Teferrüç

  • Teheyyüç

  • Temevvüç

  • Tüzbayküç

  • Gizilgüç

  • Menengüç

  • Etkengüç

  • Demirgüç

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Üç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Üç İle Biten Kelimeler Listesi
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