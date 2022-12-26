Üç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Üç İle Biten Kelimeler Listesi

Üç ile biten kelimeler nelerdir sorusu, Türk dili içerisinde yer alan ve yalnızca sonu üç ile biten kelimeler değil; sonu bir heceyle biten her kelime için büyük önem taşımaktadır. Bunun sebebi ise, kelimelerin yaşamın her alanında en doğru biçimi ile telaffuz edilmesidir. Dilerseniz, son hecesi üç olan kelimeler hakkında tüm bilgileri birlikte inceleyelim...
Eğitimde, iş alanında, sosyal yaşantıda, dilbilgisi konusunda ve özel hayatta dahi kelimelerin doğru kullanımı hem insanlar için hem de Türkçe için oldukça mühimdir. Bu sebeple kelimelerin sonlarında bulunan her hece ayrı şekilde önem taşımaktadır. İşte sonu üç hecesi ile biten kelimelerden bazıları;
Güç
Gizligüç
Ülüç
Övüç
Ülgüç
Meküç
Söğüç
Yüzgüç
Sernüç
Sağdüç
Mengüç
Erengüç
Börügüç
Tezevvüç
Teferrüç
Her bir kelime, sayısız hecenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu heceler ise ünlü ve ünsüz harflerden meydana gelmektedir. Yani bir kelimenin tamamen hecelerin birleşmesiyle oluşmasının da yanı sıra, her kelimenin başı bir hece ile başlamakta ve sonu bir hece ile sonlanmaktadır. Buna bağlı olarak sonu üç bile biten kelimeler de mevcuttur. Sık merak edilen konulardan olan, Türkçe dilinde uzun ve kısa olan ve de sonu üç ile biten kelimeler şu şekilde örneklendirilebilir;
Türkçe Kısa Olan ve Sonu Üç İle Biten Kelimeler
Yüç
Güç
Ödüç
Öyüç
Ülüç
Süç
Ödgüç
Öğdüç
Örküç
Söğüç
Sevüç
Sürüç
Sümüç
Ülgüç
Büküç
Türkçe Uzun Olan ve Sonu Üç İle Biten Kelimeler
Hörgüç
Tezevvüç
Teferrüç
Teheyyüç
Temevvüç
Tüzbayküç
Gizilgüç
Menengüç
Etkengüç
Demirgüç