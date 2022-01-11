Üç Nokta İle İlgili Cümleler: Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

Üç nokta, günlük hayatta oldukça sık kullanılan bir noktalama işareti değildir. Fakat yine de bazı kullanımları bulunmaktadır. Bu bağlamda üç noktanın pek fazla bir görevi bulunmamaktadır. Üç nokta genel olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konan bir işarettir. Bu tarz noktalama işaretlerini iyi özümsemek için belirli cümle örneklerine bakmakta fayda vardır.
Cümlelerde istenilen duygu ve düşünceyi belirtmek ve bunları uygun tonlama ve vurgu ile vermek için noktalama işaretleri kullanılmaktadır. Üç nokta '…' şeklinde gösterilir. Üç nokta kullanımı çoğunlukla tamamlanmamış cümlelerin sonuna koyularak yapılmaktadır. Bunun haricinde bazı önemli görevleri de bulunmaktadır. Üç nokta örnekleri ile ilgili cümleler aşağıdaki gibidir:
Üç noktanın ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. Burada ise üç noktanın nerelerde kullanıldığından bahsedeceğiz. Üç nokta çoğunlukla cümlenin sonunda bulunmaktadır. Bu bağlamda kullanıldığı cümlelerde genelde yüklem bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durumlarda cümlenin sonuna üç nokta koyularak cümlenin bitmediğini veya tamamlanmadığını belirtiriz. Bu görevinin yanında bazı görevleri de bulunmaktadır. Üç nokta ile ilgili örnek cümleler, üç noktayı öğrenme açısından çok önemlidir. Bahsettiğimiz örnek cümleler ve üç noktanın görevleri şöyledir:
Not: Bir cümlede iki noktadan sonra sıralanan örnekler bittiyse cümlenin sonuna nokta konur. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
- Koca Ali... Koca Ali, be'
Üç noktanın kullanıldığı yerler yukarıda verilmiştir. Bu kullanımları incelediğimizde üç nokta diğer noktalama işaretlerine göre oldukça az kullanılmaktadır. Bunun haricinde üç noktanın '(…)' şeklinde bir kullanımı da bulunmaktadır. Bu kullanımda da bir tamamlanmama durumu söz konusudur. Bu açıdan baktığımızda parantez içinde üç nokta kullanımı şu şekildedir: