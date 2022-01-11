Üç Nokta İle İlgili Cümleler: Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?

Üç nokta, günlük hayatta oldukça sık kullanılan bir noktalama işareti değildir. Fakat yine de bazı kullanımları bulunmaktadır. Bu bağlamda üç noktanın pek fazla bir görevi bulunmamaktadır. Üç nokta genel olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konan bir işarettir. Bu tarz noktalama işaretlerini iyi özümsemek için belirli cümle örneklerine bakmakta fayda vardır.

Üç Nokta Ne Anlama Gelir?

Cümlelerde istenilen duygu ve düşünceyi belirtmek ve bunları uygun tonlama ve vurgu ile vermek için noktalama işaretleri kullanılmaktadır. Üç nokta '…' şeklinde gösterilir. Üç nokta kullanımı çoğunlukla tamamlanmamış cümlelerin sonuna koyularak yapılmaktadır. Bunun haricinde bazı önemli görevleri de bulunmaktadır. Üç nokta örnekleri ile ilgili cümleler aşağıdaki gibidir:

Trenin pencerelerinde gülümseyen kadınlar, el sallayan çocuklar... Keskin bir tren düdüğü... Trenin birdenbire salıverdiği yoğun bir buhar... Her şey bir su katmanının altında yok oluverdi birden. Sonra genzi yakan o bildik kömür kokusu...

Haberi ...'dan dinledim.

Fiillerin bazıları isimlerden türemiştir: başlamak, suçlamak, incelmek, çoğalmak...

Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

Üç noktanın ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. Burada ise üç noktanın nerelerde kullanıldığından bahsedeceğiz. Üç nokta çoğunlukla cümlenin sonunda bulunmaktadır. Bu bağlamda kullanıldığı cümlelerde genelde yüklem bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durumlarda cümlenin sonuna üç nokta koyularak cümlenin bitmediğini veya tamamlanmadığını belirtiriz. Bu görevinin yanında bazı görevleri de bulunmaktadır. Üç nokta ile ilgili örnek cümleler, üç noktayı öğrenme açısından çok önemlidir. Bahsettiğimiz örnek cümleler ve üç noktanın görevleri şöyledir:

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: Onu bir defacık görebilmek için nelere katlanmazdım ki...

Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz.

Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur: ...Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çedik pabuçlar, kırmızı feraceler... Ah hele kırmızı feraceler... Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği gibi parlarlardı...

Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: Bismillah, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir Allah'tan istifade ederiz...

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

Not: Bir cümlede iki noktadan sonra sıralanan örnekler bittiyse cümlenin sonuna nokta konur. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:

- Koca Ali... Koca Ali, be'

Parantez İçinde Üç Nokta Nasıl Kullanılır?

Üç noktanın kullanıldığı yerler yukarıda verilmiştir. Bu kullanımları incelediğimizde üç nokta diğer noktalama işaretlerine göre oldukça az kullanılmaktadır. Bunun haricinde üç noktanın '(…)' şeklinde bir kullanımı da bulunmaktadır. Bu kullanımda da bir tamamlanmama durumu söz konusudur. Bu açıdan baktığımızda parantez içinde üç nokta kullanımı şu şekildedir: