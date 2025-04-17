Sıvı taşıma kurallarının amacı, uçuş güvenliğini en üst düzeyde tutmaktır. Bu kurallar, uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenir ve havayolu şirketleri tarafından titizlikle uygulanır. Hem iç hat hem dış hat uçuşlarında sıvı taşıma kuralları büyük ölçüde benzerdir.Uçağa kaç ml sıvı alınır, uçak altı ve kabin bagaj sıvı taşıma sınırı nedir sorularını öğrenmek, havalimanında eşyalarınıza el konulmasını veya gereksiz gecikmeler yaşamanızı önleyecektir.

Uçağa Kaç ML Sıvı Alınır?

Kabin bagajında (el bagajında) taşınan sıvılar, maksimum 100 ml hacminde olmalıdır. Toplamda taşınabilecek sıvı miktarı ise en fazla 1 litre ile sınırlandırılmıştır. Ancak bu 1 litrelik sınır, tek bir şişe olarak değil, her biri 100 ml'yi geçmeyen en fazla 10 adet sıvı ürün olarak taşınabilir.

Kabin bagajı sıvı kuralları:

• Her sıvı ürün maksimum 100 ml olabilir.

• Tüm sıvılar şeffaf kilitli bir plastik poşette sunulmalıdır.

• Poşetin toplam hacmi 1 litreyi geçmemeli ve poşet, güvenlik kontrolünde çantadan çıkarılmalıdır.

• Bu kurala; su, içecekler, losyonlar, parfümler, tıraş köpüğü, diş macunu, saç jölesi, sıvı makyaj ürünleri dahildir.

Uçak Altı ve Kabin Bagaj Sıvı Taşıma Sınırı Nedir?

Uçak altı (check-in) bagajında sıvı taşıma konusunda kabin bagajına göre daha esnek kurallar uygulanmaktadır. Genel olarak, uçak altı bagajında taşınabilecek sıvı miktarı için belirli bir hacim sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, yine de dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

• Güvenlik: Taşınan sıvıların güvenli bir şekilde paketlenmiş olması ve sızdırmaz kaplarda bulunması önemlidir. Kırılabilir şişeler veya sızdırma riski olan kaplar, diğer eşyalara zarar verebileceği gibi güvenlik sorunlarına da yol açabilir.

• Havayolu Şirketi Politikaları: Bazı havayolu şirketleri, uçak altı bagajında taşınabilecek toplam sıvı miktarı veya belirli türdeki sıvılar için kendi sınırlamalarını getirebilirler. Özellikle alkollü içecekler gibi maddeler için miktar veya alkol oranı kısıtlamaları olabilir.

• Gümrük Kuralları: Gidilen ülkenin gümrük kuralları da uçak altı bagajında taşınabilecek sıvı miktarlarını etkileyebilir. Özellikle alkol ve tütün ürünleri için ithalat sınırları bulunmaktadır.