Uçağı Kim İcat Etti? İlk Motorlu Uçak Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Gündelik ve ekonomik yaşamlarımızı hatta devletlerin siyasi ve askeri hareketliliğini ve gücünü oldukça fazla etkileyen uçakların icadı hakkında bir devrimden söz etmek mümkündür. Nitekim uçağın icadı ile birlikte ekonomik hayat hızlanmış, bürokratik ve uluslararası ilişkiler oldukça fazla ilerleme kat etmiş ve bununla birlikte savaşların seyri değişmiştir.

Uçağı Kim İcat Etti?

Sosyal, ekonomik ve hatta siyasi olarak dünya düzeni üzerinde oldukça fazla etki yaratan uçağın icadı Amerikalı Wright Kardeşler olarak bilinen Orville Wright ve Wilbur Wright tarafından sağlanmıştır. İlk uçuşlar ise yine bu kardeşler tarafından gerçekleştirilmiştir.

İlk Motorlu Uçağı Kim Yaptı ve Kim Buldu?

Dünya üzerinde devrim niteliği taşıyan bu buluş ekonomik ve özellikle askeri alanda oldukça önemli değişimler sağlamış ve bu kapsamda tarihin seyrini değiştirmiştir. Uçağın bulunuşu ise Amerikalı Orville Wright ve Wilbur Wright ya da genel bir ifade ile Wright Kardeşler tarafından sağlanmıştır.

İlk Uçak Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Dünyayı siyasi ve askeri yönden değiştiren ve bununla birlikte ekonomik alanda bir çığır açan uçağın buluşu ulaşımın hızlı hale gelmesi sebebiyle birçok alanda kendisini belli etmiştir. Uçağın bulunuşu ile birlikte ticaret ağları genişlemiş olmakla birlikte geleneksel ticaret yolları ve yöntemleri de bir kenara bırakılmıştır. Aynı zamanda uçağın bulunması ile birlikte ticaret ya da ekonomi alanında yeni kalemler ortaya çıkmış yeni gümrük kontrol noktaları oluşmuştur.

Bununla birlikte 17 Aralık 1903 tarihinde gerçekleştirilen uçuş ile birlikte uçağın icadı resmen tüm dünyaya bildirilmiştir. Bu uçuş Aerodinamik ses teorisine göre gerçekleştirilmiş olup, Wright Kardeşler tarafından yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu uçuşta kullanılan uçağın 2 adet pervanesi vardı. Bununla birlikte 335 kilo ağırlığında olan uçakta bu ağırlığa pilotun kendisinin ağırlığı dahildi.